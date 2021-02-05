На территории ООО «Индюшкин двор» объявлен карантин из-за птичьего гриппа

В Красносулинском районе Ростовской области, на территории ООО «Индюшкин двор» (дочерняя структура ГК «Дамате»), объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

Карантин установлен на участке № 10, расположенном по адресу 1,4 километра на юго-восток от дома № 4 по улице Сельскохозяйственная города Красный Сулин. Угрожаемой зоной является территория радиусом 5 км, в нее включен Красный Сулин. Зоной наблюдения обозначена территория радиусом 10 км от эпизоотического очага. В нее включены территории участка подращивания № 5, участка выращивания № 9 ООО «Индюшкин двор», хутор Пушкин Пролетарского сельского поселения, поселок Пригородный, поселок Первомайский Ударниковского сельского поселения Красносулинского района.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2020 году ООО «Индюшкин двор» запустило в эксплуатацию 167 объектов птицеводства: 44 птичника родительского стада, инкубатор, перерабатывающий завод, 120 птичников подращивания и откорма, комбикормовый завод.

Наталья Шинкарева