На Дону ввели в эксплуатацию 228 объектов производства мяса индейки и утки

ГК «Дамате» за шесть месяцев 2020 года в Ростовской области ввела в эксплуатацию 22 объектов производства мяса утки и индейки. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

ООО «Новые утиные фермы», входящее в структуру «Дамате», в прошлом году ввела в эксплуатацию 61 объект: 18 птичников родительского стада, инкубатор, 40 птичников откорма и выращивания товарной утки, перерабатывающий завод, а также элеватор и цех производства комбикормов. ООО «Индюшкин двор» (входит в ГК «Дамате) запустило в эксплуатацию 167 объектов: 44 птичника родительского стада, инкубатор, перерабатывающий завод, 120 птичников подращивания и откорма, комбикормовый завод.

В сообщении отмечается, что на субсидирование приобретение инкубационного яйца в прошлом году из регионального бюджета было направлено 178 млн руб.

Напомним, «Дамате» занимается производством утки на бывших площадках компании «Донстар» в Миллеровском районе. В 2018 году производство «Донстара», входящего в ГК «Евродон», остановили из-за птичьего гриппа, а в 2020 году компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. В реестр кредиторов компании были включены требования на 6,9 млрд руб., из которых 6,53 млрд руб. приходилось на долг перед РСХБ. Весной стало известно, что банк уступил «Дамате» права требования к компании. В мае прошлого года ГК «Дамате» создала для восстановления производства индейки в регионе дочернее ООО «Индюшкин двор». Компания взяла производственный комплекс в аренду у Россельхозбанка. Планировалось, что к концу 2020 года будет произведено около 2,65 тыс. т мяса индейки.

Наталья Шинкарева