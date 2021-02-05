Объем подаваемой питьевой воды в Сочи к 2023 году хотят увеличить на 20%

В Сочи в течение двух лет планируется усовершенствовать режим эксплуатации, а также переоценить запасы пресных вод и обновить скважины Навагинского участка Сочинского месторождения и Адлерского участка Нижнемзымтинского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме этого, специалисты проведут геологоразведочные работы на нескольких участках Сочинского, Мзымтинского, Шахинского месторождений и в долинах рек Псезуапсе и Аше. По словам главы Росгеологии Сергея Горькова, эти меры позволят увеличить объем подаваемой населению воды на 95 тыс. куб. м в сутки, а также обеспечить централизованное водоснабжение населенным пунктам, не имеющим собственных источников.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале января 2021 года власти Сочи объявили, что совместно с Росгеологией на курорте будет проведена разведка имеющихся запасов питьевой воды.

По данным на март 2020 года, обеспеченность питьевой водой в Сочи составляла около 70%. При этом, ситуацию с канализацией в городе называли «еще более плачевной».

В декабре 2020 года директор сочинского МУП «Водоканал» Антон Денисов рассказал “Ъ-Кубань”, что на модернизацию системы водоотведения и водоснабжения Сочи в рамках федеральной программы «Сочи - жемчужина России» потребуется порядка 160 млрд руб. Она предусматривает восстановление всех коммунальных сетей и запуск очистных сооружений, а также позволит решить вопрос дефицита питьевой воды в летний период, в том числе в отдаленных селах.

В настоящее время, по данным сочинского МУП «Водоканал», в настоящее время на курорте действуют 9 комплексов основных водозаборных сооружений, общей мощностью более 490,5 тыс. куб.м в сутки.

Алексей Белянин