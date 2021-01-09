Росгеология поищет питьевую воду в Сочи

Совместно с Росгеологией на курорте будет проведена разведка имеющихся запасов питьевой воды, об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи по результатам встречи мэра курорта Алексея Копайгородского и первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко. На ней обсуждались мероприятия, которые будут направлены на решение инфраструктурных и градостроительных проблем города.

В частности, на курорте будут организованы две рабочие межведомственные группы, одна из которых займется градостроительными вопросами, другая – проблемами в сфере ЖКХ. «Как и у любого муниципального образования, у Сочи есть свои проблемы. Это и берегоукрепление, и расселение из ветхого аварийного жилья, строительство социальных объектов, развитие коммунальной инфраструктуры. На решение этих вопросов будут направлены значительные средства», – отметил Андрей Алексеенко.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с идеей создания федеральной целевой программы по развитию Сочи выступил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Для определения необходимых мер поддержки администрация Кубани уже направила в министерство перечень мероприятий, которые на курорте планируют реализовать до 2030 года. Речь идет о создании 100 учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, а также благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья и т.д. Чтобы ускорить эти процессы, глава Минстроя поручил создать специальную рабочую группу.

Андрей Ульченко