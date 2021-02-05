Свердловский суд отправил на принудительное лечение сектанта, убившего своего сына

Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении религиозной общины «Ученики Христа» Ивана Казанцева, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына,

Как рассказали в пресс-службе суда, Свердловский областной суд освободил Ивана Казанцева от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости преступления. «К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщила пресс-служба суда. До перемещения Казанцева в медицинское учреждение он будет находиться под стражей.

По данным пресс-службы прокуратуры по Свердловской области, жительница Уфы Земфира Гайнуллина создала религиозное объединение. Женщина требовала от родителей, находившихся в секте, наказывать детей за нарушение установленного ею порядка. Иван Казанцев был вовлечен в секту в декабре 2017 года. Следуя учению он систематически наносил своим сыновьям, 2005 и 2010 годов рождения, побои, а также совершал «иные действия, причинявшие потерпевшим физические и психические страдания».

В ноябре 2019 года, находясь в одной из квартир в Екатеринбурге, мужчина убил своего девятилетнего сына, после чего перенес тело ребенка в на территории лесопарка «Юго-Западный».

Судом установлено, что мужчина совершил преступления, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершенное с особой жестокостью), пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, с особой жестокостью), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием).

Ранее главу религиозной общины «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину прокуратура также потребовала направить на принудительное лечение,.