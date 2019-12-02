Отца арестовали за убийство сына

Ленинский райсуд арестовал Ивана Казанцева и Земфиру Гайнуллину, которые обвиняются в убийстве девятилетнего ребенка. Его тело на прошлой неделе нашли в одном из парков Екатеринбурга. По предварительным данным, мужчина бил своего сына плеткой, а чтобы тот не кричал, засунул ему в рот кляп. Мальчик задохнулся. Предположительно родители тогда обратились к Земфире Гайнуллиной, главе религиозного движения, сторонники которого называли себя «учениками Христа», с просьбой оживить ребенка. Когда этого не удалось сделать, родители вынесли тело в лес и закопали.

По предварительной информации, ребенок был убит еще в начале ноября. Но известно об этом стало только на прошлой неделе, после того, как о преступлении по телефону сообщила жительница Белоруссии. «Мать ребенка родом из Белоруссии. В России она находилась незаконно, после административного правонарушения она была выслана в Белоруссию. Там она рассказала своей родственнице о том, что сын умер, а его тело она с мужем закопала. Услышав это, женщина сообщила в правоохранительные органы города», — объяснил собеседник “Ъ-Урал” в правоохранительных органах. По информации ЕАН, тело было найдено в лесу на территории Чкаловского района.

В следственном комитете эту информацию подтвердили. «Вечером 27 ноября на телефонную линию дежурной части «Ребенок в опасности» СКР по Свердловской области поступило сообщение о том, что в лесопарке «Юго-Западный» в Чкаловском районе Екатеринбурга находится тело девятилетнего мальчика с признаками криминальной смерти. По результатам выезда на место происшествия было обнаружено тело мальчика, сокрытое в земле и завернутое в простыню. Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей», — говорится в сообщении следователей.

По данным «КП-Екатеринбург», тело мальчика было изуродовано.

Собеседники “Ъ-Урал” в правоохранительных органах рассказали, что родители мальчика глубоко религиозные люди, ребенка воспитывали ударами плетки. А чтобы его крики не было слышно, отец заткнул рот кляпом, ребенок задохнулся.

«Чтобы оживить мальчика родители позвали Гайнуллину, которая называет себя «учеником Христа», считает себя избранной, ездит по стране с проповедями. Особо религиозным в семье был Казанцев, отец которого тоже состоял в одной из сект. После определенных ритуалов родители поняли, что ребенок умер, замотали тело в простынь и вынесли его в лесопарковую зону», — рассказал собеседник. После того как тело ребенка нашли, Казанцев сбежал из города, его задержали в Уфе в пятницу, 29 ноября.

По данным Znak.com, за последние полтора года Земфира Гайнуллина и 11-12 ее учеников объехали с проповедями более 50 городов России, где они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Земфира Гайнуллина Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал, что раскрытие преступления находилось на личном контроле начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Мешкова. «В соответствии с его приказом, в Уфу выезжали наиболее профподготовленная группа сыщиков уголовного розыска, а также наши коллеги из регионального ФСБ и СКР. Существенную помощь екатеринбургским силовикам оказали представители МВД Республики Башкортостан. Именно здесь на железнодорожном вокзале и был задержан подозреваемый, отец погибшего ребенка. Гражданин намеревался скрыться в другой регион. Также в Уфе была задержана еще одна фигурантка. Подозреваемых доставили для производства оперативно-следственных действий в отдел полиции №12 УМВД по Екатеринбургу. В материалах еще много фактов и моментов, требующих тщательной проработки, поэтому сейчас максимально подробно все обстоятельства произошедшего ЧП пока не комментируются», — отметил полковник Горелых.

Предположительно в семье есть еще ребенок. Мать ребенка Анна сейчас находится в Екатеринбурге, она проходит по делу как свидетель. По данным СКР, она самостоятельно явилась к следователю на допрос.

Ивану Казанцеву предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство), Земфире Гайнуллионой — по ст. 33 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве). В СИЗО они останутся до 26 января 2020 года.

Татьяна Дрогаева