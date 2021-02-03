В Майкопе судебный пристав подозревается в получении взятки в размере 675 тысяч рублей

Следственное управление СК РФ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении одного из руководителей управления федеральной службы судебных приставов республики. Подозреваемому вменяется незаконное получение денежного вознаграждения в размере 675 тыс.руб., сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года 37-летний подозреваемый, являясь должностным лицом, узнал об исполнительном производстве в отношении 70-летнего жителя Майкопа, на земельные участки которого, общей стоимостью более 46,6 млн руб., наложен арест. Сотрудник службы судебных приставов предложил мужчине за вознаграждение в 1,1 млн руб. освободить его от уплаты исполнительного взноса в федеральный бюджет в размере 2,8 млн руб. В результате с января 2019 г. по ноябрь 2020 г. лично и через посредников судебный пристав несколькими траншами успел получить от индивидуального предпринимателя денежное вознаграждение в сумме 675 тыс.руб., после чего его незаконные действия были пресечены.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ольга Логинова