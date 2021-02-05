Фотографу 66.ру, задержанному на акции 23 января, назначили 30 часов обязательных работы

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил 30 часов обязательных работ фотографу портала 66.ru Алексею Школе, который был задержан во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января, несмотря на то, что на ней он присутствовал как официальный представитель СМИ. Об этом “Ъ-Урал” главный редактор портала Дмитрий Шлыков. Господин Школа был признан виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

«Судья не услышал доводы защиты. У меня вообще создалось впечатление, что его не было в зале суда, когда были представлены доказательства в пользу невиновности Алексея. Прямо к протоколу задержания была прикреплена ксерокопия редакционного задания, суду оно тоже было явлено. Кроме того, адвокатами было доказано, что на шествии Алексей работал, а значит присутствовал на нем, а не принимал участие», — отметил господин Шлыков.

Он добавил, что суд обратил внимание на то, что у фотографа на одежде не было отличительных знаков журналиста, на что защита возразила, что конкретные отличительные знаки до сих пор не утверждены Роскомнадзором и МВД, а значит это требование несущественное.

Решение суда первой инстанции будет обжаловано в Свердловском областном суде.

Напомним, несанкционированные шествия в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге по разным данным, собралось от от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. В их числе уличный художник Тимофей Радя. Уже после завершения шествия задержали координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько, его арестовали на 10 суток. Также были составлены протоколы на двоих несовершеннолетних по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Аналогичное шествие также прошло 31 января.