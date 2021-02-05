Суд подтвердил законность расторжения договора между «Титановой долиной» и «Проектным делом»

Арбитражный суд Свердловской области признал законными действия особой экономической зоной (ОЭЗ) «Титановая долина» по расторжению в одностороннем порядке договора с ООО «Проектное дело».

В пресс-службе ОЭЗ сообщили, что причиной расторжения договора стали нарушения подрядчиком сроков работ по проектированию тепловых сетей на площадке «Уктус», а также их некачественное выполнение.

Помимо этого, суд удовлетворил требования «Титановой долины» о взыскании с подрядчика неустойки по договору. В пресс-службе ОЭЗ не стали уточнять сумму, добавив, что управляющая компания «Титановой долины» намерена подать в суд о включении компании «Проектное дело» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Ранее коммерческий директор ООО «Проектное дело» Дмитрий Панов заявлял о намерении подать в суд за то, что руководство особой экономической зоны затягивает сроки исполнения по договору. По словам бизнесмена, заказчик не предоставлял данные, которые находились «в его зоне ответственности», и долго согласовывал документацию.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, господин Панов участвовал в передаче взятки бывшему гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Напомним, глава ОЭЗ требовал с Дмитрия Панова 13 млн руб. за заключение с ним госконтракта на инженерные изыскания, которые проводились для «Титановой долины». Подрядчиком по результатам отбора осенью 2019 года стало ООО «Проектное дело» Евгении Пановой, супруги Дмитрия Панова, который и передал 17 февраля денежные средства гендиректору УК «Титановая долина».

Артемий Кызласов был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки в одном из кафе БЦ «Высоцкйи», где расположен офис «Титановой долины». По версии следствия, экс-замминистра по экономике области Михаил Шилиманов выступил в качестве посредника во взяточничестве. Артемию Кызласову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Михаил Шилиманов обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба подсудимых частично признали вину.