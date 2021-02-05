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МЧС объявило штормовое предупреждение из-за надвигающегося на Кубань снегопада

5, 6 и 7 февраля 2021 года местами в Краснодарском крае, исключая Сочи, ожидаются очень сильные осадки, сообщили в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». 5 февраля  прогнозируются ливни, в следующие два дня - сильный дождь с мокрым снегом и сильный снег.  В связи с этим региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. 

По данным ведомства, в крае возможны: налипание снега на проводах и деревьях, гололед, волнение моря и сильный веер. Прогнозируется поднятие уровня воды в природных водоемах, просадка грунта, сходы снежных лавин и оползни.  

«Прогноз доведен до всех органов власти и взаимодействующих структур», - отмечается в сообщении ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

Жителям региона рекомендуется следить за прогнозом и соблюдать меры безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру  «01» - с городского, «101» - с мобильных устройств.

Наталья Решетняк


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