МЧС объявило штормовое предупреждение из-за надвигающегося на Кубань снегопада

5, 6 и 7 февраля 2021 года местами в Краснодарском крае, исключая Сочи, ожидаются очень сильные осадки, сообщили в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». 5 февраля прогнозируются ливни, в следующие два дня - сильный дождь с мокрым снегом и сильный снег. В связи с этим региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, в крае возможны: налипание снега на проводах и деревьях, гололед, волнение моря и сильный веер. Прогнозируется поднятие уровня воды в природных водоемах, просадка грунта, сходы снежных лавин и оползни.

«Прогноз доведен до всех органов власти и взаимодействующих структур», - отмечается в сообщении ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Жителям региона рекомендуется следить за прогнозом и соблюдать меры безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру «01» - с городского, «101» - с мобильных устройств.

Наталья Решетняк