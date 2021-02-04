Росприроднадзор нашел 17 нарушений в работе Новороссийского морского торгового порта

Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили в работе Новороссийского морского торгового порта 17 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

«Компания не выполняла свои обязательства по проведению государственной экологической экспертизы, не соблюдала требования по обращению с отходами. Объекты, расположенные в водоохранной зоне, не были оборудованы должным образом».

Отмечается, что компания оштрафована, однако сумма штрафов не уточняется. Предприятию выдано предписание устранить нарушения.

Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Краснодарского края, признавшего предприятие виновным в загрязнении Цемесской бухты и приговорившего его к штрафу в размере 1,7 млн руб. С иском в суд обратилось Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Виктория Колганова