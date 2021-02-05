В петербургские суды поступило более 1400 административных дел на участников несогласованных акций

В петербургские суды поступило 1403 материала дел об административных нарушениях в отношении задержанных на несогалсованных акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным на 4 февраля, судами рассмотрены 1,1 тыс. дел, под арест отправлены 353 человека, дела в отношении 11 человек прекращены. 624 задержанных участников акции оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей.

Напомним, что несанкционированные акции прошли в городе 23, 31 января и 2 февраля.

Подробнее о суде над Навальным и митингах — в материале «Ъ».