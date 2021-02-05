Новый Ford F-150 получил версию Raptor

Ford F-150 Raptor. Фото: Ford

Ford F-150 Raptor. Фото: Ford

Ford F-150 Raptor. Фото: Ford

Визуально Raptor отличается от базовых F-150 новым капотом, крыльями, затемненной оптикой и дополнительной защитой днища. Пикап оснащается внедорожными покрышками на новых колесных дисках с бэдлоками, а в салоне появилась цифровая панель приборов с 12-дюймовым дисплеем, кресла-«ковши» Recaro.

Автомобиль получил 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 EcoBoost, мощность которого пока не названа. Двигатель сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с раздаточной коробкой Torque-On-Demand и электронной блокировкой заднего дифференциала (в качестве опции доступен самоблокирующийся дифференциал на передней оси).

Пикап с усиленной рамой отличается переработанной задней подвеской с неразрезным мостом и пятирычажной схемой, которая сделана по мотивам подвески гоночных внедорожников. Модель оснащается новым амортизаторами Fox Live Valve, характеристики каждого из которых подстраиваются электроникой для всех колес отдельно в режиме реального времени.

Система выбора режимов движения Terrain Management получила алгоритмы Slippery, Tow/Haul, Sport, Normal, Off-Road, Baja и Rock Crawl, а кроме того для пикапа доступен внедорожный круиз-контроль Trail Control и выхлопная система с несколькими (Quiet, Normal, Sport и Baja) вариантами громкости звука.

В США новый Ford F-150 Raptor появится в продаже летом 2021 года. В следующем году состоится дебют более экстремальной модификации Raptor R, параметры которой пока не раскрываются.