РБК: МВД планирует объединить отделы наблюдения и прослушки

В МВД планируют объединить два ключевых подразделения — оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий, пишет РБК со ссылкой на источники. Главной целью объединения собеседники издания назвали усиление контроля со стороны ФСБ за оперативно-разыскной деятельностью.

Источник в аппарате министерства рассказал, что концепция слияния будет представлена в марте на ежегодной коллегии МВД. Ее разработали сотрудники МВД и ФСБ. Работу нового подразделения будет курировать один из заместителей руководителя бюро специальных технических мероприятий.

По словам источника в полиции, сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро через аппарат прикомандированных сотрудников. “Ъ” сообщал, что нынешний руководитель бюро генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов являлся заместителем начальника 12-го центра ФСБ, который занимается снятием информации с технических каналов связи, в том числе проектом СОРМ.

Источник в МВД рассказал, что контроль над этими подразделениями полиции позволит ФСБ полностью курировать оперативно-разыскную деятельность в стране. Также ведомство получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов. Сейчас доступ к ней затруднен из-за правил обмена оперативной информацией между ведомствами, и для получения данных необходимо делать запрос на уровне руководства.

Ранее “Ъ” сообщал, что в мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы с мошенническими звонками. На его внедрение министерство потратит 63 млн руб. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю придется дать приложению доступ к своей телефонной книге.

Подробности — в материале “Ъ” «МВД пойдет на контакты».