Великобритания вводит «COVID-отели» для приезжающих из неблагоприятных стран

С 15 февраля в Великобритании будет действовать обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом COVID-19, подтвердил BBC представитель правительства. Сейчас в страну могут попасть только граждане Великобритании или имеющие вид на жительство.

Возвращающиеся из стран «черного списка» должны будут провести десять дней в так называемых «COVID-отелях». Планируются, что эти отели будут организованы недалеко от аэропортов страны. Согласно документам правительства, с которым ознакомилось BBC, ежедневно в таких отелях будут находиться около 1 тыс. человек, проживание в них будет стоить £80 за ночь.

Сейчас в «черном списке» стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой находятся 33 страны. В большинстве из них выявлены новые штаммы коронавируса. России в этом списке пока нет.

Сейчас в Великобритании введен третий с начала пандемии общенациональный локдаун. В стране зарегистрировано почти 4 млн заразившихся, колитество летальных исходов превысило 110 тыс. Великобритания занимает третье место в мире по числу вакцинировавшихся от COVID-19.

Какие новые ограничения вводят страны — в материале “Ъ FM” «Европа отгораживается от мира».