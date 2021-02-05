Глава Еврокомиссии: мы недооценили риски в поставках вакцин

ЕС с самого начала недооценил возможные сложности в производстве вакцин от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз должен быть постоянно готов к возможным задержкам поставок препаратов.

«Мы должны были сказать людям, что дела продвигаются, но медленно и что будут проблемы и задержки с этими совершенно новыми процедурами. Но мы недооценили возможные сложности. Мы должны были понимать, что с этими новыми процессами будут "американские горки", прежде чем процесс стабилизируется»,— сказала Урсула фон дер Ляйен в интервью Suddeutsche Zeitung.

Глава ЕК назвала огромным вызовом сам запуск нового производства и предупредила, что в будущем производители вакцин могут сообщить о нехватке мощностей. «Мы должны постоянно быть подготовлены к тому, что будет недостаток материалов для производства вакцин»,— добавила она.

В середине января сразу несколько стран ЕС пожаловались на задержку в поставках вакцин от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. AstraZeneca объяснила срывы поставок в ЕС отставанием от графика производства на два месяца и опровергла информацию о продаже вакцины в другие страны по более выгодной стоимости. Брюссель назвал задержки с поставками неприемлемым и пригрозил Лондону ограничить со своей стороны экспорт в Великобританию вакцин от Pfizer / BioNTech.

О скандале вокруг препаратов — в материале “Ъ FM” «Европа заждалась поставок вакцины».