Руководители «Справедливой России» обсудили с блогерами мат и цензуру в интернете

Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин и другие представители объединенной партии «Справедливая Россия — за правду» (официально будет создана на съезде 22 февраля) встретились с блогерами. Представителей интернет-сообщества интересовали темы левого поворота, русской идеи и, конечно, цензуры в интернете.

Напомним, на II Всероссийской конференции партии «За правду» 1 февраля были приняты 65 идеологических постулатов, один из которых — «Цензура в СМИ и в интернете — норма». Блогера из Крыма Диану Кади интересовало, как это понимать, не захочет ли новая партия закрыть ее блог или будет пытаться найти общий язык с молодым поколением.

Лидер партии «За правду» Захар Прилепин на это ответил, что «железная пята капиталистического режима, который выкручивает свободу слова революционерам», всегда вызывала у него неприятие. Но надо «работать с контекстом» «проводить границу у себя в голове: где вы, где они, где правда, где неправда, где гражданское общество, а где бред сивой кобылы». Господин Прилепин также отметил, что и сам становится жертвой цензуры: Facebook удаляет его посты и выносит ему предупреждения.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал, что в программе его партии есть предложение о создании общественного совета, который давал бы моральную оценку тому, что выходит в СМИ. «Причем, по нашему мнению, туда не должны входить ни журналисты, ни политики. У нас достаточно людей здравых, умных, интеллигентных»,— сказал господин Миронов.

Также блогеров заинтересовало отношение партийцев к закону о запрете мата в соцсетях (вступил в силу 1 февраля). Те ответили, что хотя и знают русский мат, но не употребляют его, и призвали блогеров «шире использовать богатство русского языка».

Напомним, 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали объединительный манифест новой партии, которая будет образована на базе СР.

Об объединении политических сил — в материале “Ъ” «Справедливой России добавили партий и контроля».

Ксения Веретенникова