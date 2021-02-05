У Минздрава рассеиваются закупки

Минздрав начал централизованные закупки окревуса для лечения самой тяжелой формы рассеянного склероза, что должно позволить чиновникам бесперебойно поставлять препарат в регионы и сэкономить средства бюджета. Но, как выяснил “Ъ”, поставки по первым контрактам общей стоимостью 3,6 млрд руб. могут быть сорваны. Минздрав смог заключить договоры на поставку лишь половины объема, заявленного регионами, а срок поставок истекает уже через месяц.

Для обеспечения в регионах пациентов с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом (ППРС; самая сложная форма заболевания) окревусом с действующим веществом окрелизумаб требуется закупить более 3,5 тыс. годовых курсов препарата, общая стоимость которых составляет около 3,6 млрд руб. Это следует из письма Минздрава властям субъектов РФ (копия есть у “Ъ”). Там же указано, что весь объем должен быть поставлен в регионы до 1 марта. Но, судя по материалам госзакупок, министерство к началу февраля провело два тендера на закупку только 1751 годового курса окревуса. Стоимость контрактов составила 1,8 млрд руб.

К заявленному дедлайну Минздрав вряд ли успеет, считает независимый эксперт по госзакупкам Алексей Федоров. По его словам, на подачу поставщиками заявок на участие в тендере потребуется 15 дней, еще десять рабочих дней уйдет на согласование условий закупок в Федеральной антимонопольной службе. «Даже если тендер будет объявлен сегодня, срывов поставок не избежать, что повлияет на доступность терапии»,— уверен эксперт. В Минздраве на запрос “Ъ” не ответили.

В 2021 году министерство впервые взяло на себя централизованные закупки окревуса по госпрограмме высокозатратных нозологий. До этого субъекты РФ закупали препарат сами и в ограниченных количествах. По данным Headway Company, за 2020 год региональные госзаказчики потратили 544 млн руб. на закупку около 478 курсов: самый большой объем — 111 курсов стоимостью 122 млн руб.— пришелся на Москву.

Самостоятельно приобретать препарат пациентам слишком дорого: стоимость одного флакона окревуса превышает 250 тыс. руб. На год лечения требуется четыре флакона.

Окревус вошел в перечень госпрограммы не сразу: заявку швейцарская Roche (оригинатор препарата) подавала дважды. Минздрав включил в список препарат после анонса локализации на мощностях «Р-Фарма» Алексея Репика и снижения закупочной цены. По идее централизация закупок, отмечает Алексей Федоров, приводит к экономии бюджета и снижению логистических издержек. Но также она стимулирует производителей выходить на рынок госпрограммы со своими дженериками, полагает эксперт.

Свою альтернативу окревусу готовит «Биокад» Дмитрия Морозова, но появится она еще не скоро. Пока «Биокад» ведет испытания эффективности собственного оригинального препарата BCD-132 только при втором показании — ревматоидном артрите. Они должны завершиться в декабре 2024 года, следует из госреестра лекарственных средств. «Испытания препарата при ППРС еще не начинались»,— сообщили “Ъ” в «Биокаде», уточнив, что подача в Минздрав досье на регистрацию лекарства запланирована на 2023 год.

«Аналог окревуса может быть интересен с точки зрения импортозамещения, но на доступность терапии это существенно не повлияет»,— уверен директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он считает, что если аналог препарата зарегистрируют, в основном он будет закупаться за счет регионов, где не всегда есть средства. Чтобы полностью вытеснить окревус с российского рынка, придется «пройти долгие процедуры», полагает господин Беспалов. По его мнению, увеличить продажи своего препарата на федеральном уровне «Биокад» сможет после включения лекарства в перечень госпрограммы высокозатратных нозологий. Компания, отмечает эксперт, «безусловно, будет стараться это сделать, но это займет минимум год».

Александр Осипов