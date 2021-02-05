«Разные есть статьи Конституции»

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко вчера на встрече со студентами и молодежным активом назвал участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального нарушителями свободы большинства и заявил, что 31-ю статью Конституции не стоит понимать как разрешение не согласованных с властями протестов. Активисты в ответ рассказали единороссу об организованных поездках в Москву на митинги «за Путина» и пожаловались, что там плохо кормили.

Встречу с четырьмя десятками студентов, молодежных активистов и блогеров Евгений Ревенко провел в онлайн-формате из офиса общественной палаты Воронежской области вместе с ее председателем Наталией Хван.

«Там, где невозможно всем понравиться, какие-то ответы не будут всем нравиться, вы уж принимайте меня таким, какой есть», — предупредил господин Ревенко. Однако его молодежная аудитория была лояльной. «Хочу высказать свою точку зрения о тех событиях, которые навязали нашим людям через обычную графику. Мы видели в том числе видеоблогера Mash… Следует, конечно, исследовать разные источники, здорово, когда есть альтернативная точка зрения, — сказал Артем Кобляков. — Эти действия были направлены на безусловный подрыв, мы считаем справедливым приговор, который был недавно ему сделан».

«Приговор никак не был связан с мультиком, о котором ты сейчас говорил, — перебил господин Ревенко. — Суд вынес его в связи с систематическими нарушениями Навальным правил условного срока. Это общая практика, в России десятки тысяч подобных дел суды рассматривают. Российское право не избирательно, оно одно для всех граждан».

Евгений Ревенко считает, что «господин Навальный, вместо того чтобы явиться, отметиться, как необходимо, и разобраться с тем, почему он нарушал закон, предпочел принять участие в сценарии, который был расписан не им самим: «Он играет здесь роль официального лица протестного движения».

Наталья Хван спросила у господина Ревенко, что он сделал «как наш депутат, гражданин и отец» против участия в протестах несовершеннолетних «в те три дня, когда стало понятно, что идут призывы, что соцсети таргетируют рекламу на узкий сегмент молодежи». «Это беспрецедентный случай, когда политик в открытую использовал призывы детей на площади, подвергая их осознанному риску быть подверженными физическому воздействию», — заявила глава региональной общественной палаты.

Господин Ревенко в ответ сообщил, что участвовал в создании новых ограничений для организаторов митингов. «Мы все сделали чуть раньше, чем возникли нынешние акции. Мы приняли закон, который вводит административную ответственность для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в несогласованные акции. Я был одним из тех, кто активно его продвигал», — сказал депутат.

Он заявил, что этот закон «не направлен против детей и несовершеннолетних» и «ни в коей мере не ущемляет право граждан на свободу собраний». В том числе в результате применения нового закона, как сообщил депутат, на митинги 31 января пришло «кратно меньше людей», после того как соцсети получили предупреждения от Роскомнадзора.

Господин Ревенко добавил, что введенные нормы не противоречат гарантирующей свободу собраний 31-й статье Конституции РФ. «Есть разные статьи Конституции. Говоря про 31-ю статью, мы знаем, что существует еще и законодательство, которое обеспечивает соблюдение прав. Люди, которые говорят только об одной статье, мягко говоря, лукавят, — сказал господин Ревенко. — Вы знаете, что в Берлине в целых кварталах запрещено проводить любые акции!»

Депутат продолжил сравнивать условия для протестов в России с западными странами, по его выражению, «признанными демократиями». «В Германии существует не только административная, но и уголовная ответственность, если инициативная группа получила отказ в согласовании мероприятия и продолжает на него призывать. Предусмотрен огромный штраф в евро либо два года тюрьмы. Свобода — это осознанная необходимость, но она заканчивается там, где начинается свобода другого. На незаконных акциях во время стихийного перекрытия магистралей возникают сложности для экстренных служб, машин скорой помощи, пожарных, я не говорю о городском транспорте. Это нарушает свободу остальных людей», — считает господин Ревенко.

После этого представившийся как «фрилансер» Дмитрий Долбилин рассказал Евгению Ревенко об опыте участия в провластных митингах в 2011 году во время протестов оппозиции на Болотной площади. «Сейчас говорят, что на митинги призывают детей как пушечное мясо. Я еще десять лет назад от Дома молодежи Воронежа выезжал на митинги “против коррупции”. От нашей власти собирались автобусы по всем городам, собиралась молодежь под флагами организаций, таких как “Наши”. И несколько раз в год нас вывозили на эти митинги, говорили: приедете, флагом помашете, а потом бесплатно посмотрите Москву, и мы вас отвезем домой», — рассказал он.

«Днем у нас была санкционированная акция, но ночью начались новые протесты сторонников Навального, и нашу молодежь заставили идти как пушечное мясо в противовес этому на уже несанкционированное мероприятие. Нам угрожали, что если не пойдут — не отвезут обратно домой, — продолжил господин Долбилин. — Там уже были драки, куча ОМОНа, провокации со стороны Навального. Подходили, плевали в нас, говорили, что мы путинские проститутки. И после этого никто нашу молодежь, которую я привез помахать флагом за Путина, даже не покормил и уложил спать на голом бетонном полу ВДНХ. На огромную толпу привезли бургеры из “Макдоналдса”, один делили на пятерых». «Почему тогда говорят, что Навальный использует молодежь, если и сама власть использует ее и при этом даже не может покормить?» — спросил он депутата.

— Можем на ты?.. Давай, допустим, тебе поверим, — сказал в ответ Евгений Ревенко. — Это далекий 2011 год, и сейчас уже сложно сказать, кто являлся там организатором.

— Дом молодежи, Квасова. Если необходимо, я могу все фото и видео предоставить, — перебил активист.

— Ну да. Но давай не будем путать, мы сейчас говорили о несовершеннолетних детях, это до 18 лет. Поэтому основной посыл у нас был — запрет вовлекать именно детей, — отбивался господин Ревенко.

— Я был на январских митингах, и детей там были единицы. Но и в тех автобусах, что мы десять лет назад возили в Москву с флагами за Путина, были несовершеннолетние.

— Дима, Дима, Дима! Но тут же возникает нюанс! Вы разве ехали на незаконную акцию? — подчеркнул разницу депутат.

«Вы когда-нибудь были в Кирове? — спросил после парламентарий одного из собеседников. — А в Кирове до сих пор легенды ходят и люди икают от фамилии Навальный». «В 1917 году к нам тоже из Германии один человек приехал, этот самый пассажир в опломбированном вагоне. До сих пор все пожинаем последствия того эксперимента. Перемены нам действительно нужны, но не путем хаоса и разрушения», — заключил Евгений Ревенко.

Сергей Калашников