Полицейские в Воронеже заняли лучшие места

Наиболее массовая несогласованная акция в поддержку политика Алексея Навального в Черноземье 31 января прошла в Воронеже, хотя ее участников было на порядок меньше, чем неделей ранее. С 12 до 15 часов дня несколько сотен протестующих успели сменить более пяти точек сбора в центре города. Однако сотрудники правоохранительных органов были готовы к таким маневрам: задержанными к концу акции оказались более 170 граждан, а вскоре после ее окончания центр Воронежа освободили и от людей, и от машин.

За полчаса до начала акции протеста в Воронеже местный штаб оппозиционера Алексея Навального объявил о смене точки начала шествия. Изначально планировалось стартовать с остановки Застава и закончить на площади Ленина, но потом сбор передислоцировали в район бывшей остановки Сбербанк напротив городского дома архитектора. Полиция среагировала на замену точки не сразу. Минут через 15 после публикации сообщения штаба в соцсетях ждавшие начала мероприятия во дворах в районе Заставы автомобили Росгвардии двинулись по перекрытой улице Плеханова в сторону Детского мира.

Шествие в сторону площади Ленина началось с двадцатиминутным опозданием. Люди шли спокойно, выкрикивали лозунги единицы. Один мужчина крикнул толпе: «Не бойтесь ничего, страх удел слабых!», однако на него никто не прореагировал. Вместе с участниками акции двигаться начали и автомобили правоохранительных органов. Занять площадь протестующим не удалось, она оказалась оцеплена бойцами в шлемах (под ними виднелись еще и одноразовые маски), с дубинками и щитами. Поэтому люди стали собираться вокруг памятника Пушкину в сквере у театра оперы и балета. Набралось около 500 человек (примерно в три раза меньше, чем на аналогичной акции 23 января). Сотрудники правоохранительных органов окружили людей со всех сторон. После того, как самые активные начали выкрикивать первые лозунги, полицейский в громкоговоритель потребовал разойтись в течение 10 минут.

После этого начались первые массовые задержания. Напротив сквера, по подсчетам “Ъ-Черноземье”, были задержаны 14 человек. Остальные протестующие были вытеснены на улицу Пушкинская. В сопровождении силовиков они пошли к зданию областной думы. Но и здесь протестующим не удалось локализоваться: полиция вытеснила их на улицу Кирова, по которой люди группами пошли к цирку. У парламентского центра тем не менее продолжились точечные задержания, причем корреспондент “Ъ-Черноземье” видел, что в них участвовали мужчины в штатском. Шествию мешала и погода. После начала движения по Пушкинской пошел дождь, то и дело переходящий в мокрый снег.

У цирка участники протестной акции попытались отбить очередного человека, задержанного людьми в гражданском, но не успели. Им на встречу побежали сотрудники ОМОНа. В их сторону из группы протестующих вылетела пара снежков. После этого силовики погнались за несколькими людьми, побежавшими в сторону соседнего парка имени Дурова. Стояние у цирка оказалось самым коротким. Затем протестующие устремились к главному корпусу воронежского госуниверситета. К 13 часам здесь по стороне Литературного бульвара собралось порядка 100 человек. Полицейским передвижения по городу к этому моменту, по всей видимости, начали надоедать. Они начали выдергивать из толпы людей и сажать их в подъехавший к остановке ВГУ «пазик». Буквально за пару минут в нем оказалось 16 человек. Одного их них полицейские несли из толпы вчетвером.

Выдавив основную часть активистов с Университетской площади, полицейские закрыли для прохода участок Плехановской до мэрии. Люди по соседним улицам начали двигаться в сторону кинотеатра «Пролетарий». Количество протестующих сокращалось, но активность их передвижения не спадала. На улице Орджоникидзе корреспондент “Ъ-Черноземье” застал безуспешную попытку полицейских догнать четырех человек, убегавших в сторону улицы Карла Маркса.

Последним пунктом, в котором участники акции попытались собраться, стала площадь у кинотеатра «Пролетарий». До приезда сотрудников правоохранительных органов здесь собралось более 200 человек. Прибывшие полицейский начали активные задержания: за полчаса им удалось наполнить участниками несанкционированной акции как минимум шесть автобусов. Перед ними даже образовались очереди из задержанных. Корреспондент “Ъ-Черноземье” наблюдал, как несколько полицейских вели к автобусам сразу по два человека. Всего в этом месте было задержано порядка 120 человек. Один из стоявших в колонне правоохранителей сказал, что в автобусах с утра «уехали» более 170 человек (неделю назад было меньше 100).

К 15 часам дня, казалось, весь личный состав местных правоохранителей собрался у театра оперы и балета. Полицейские выстроились спиной к скверу имени Пушкина, где еще стояли небольшие группы людей. Незадолго до того, как за полицейскими приехал транспорт, перед ними остановилась легковая машина, водитель которой выкрикнул «Предатели!» и дал по газам.

В других городах Черноземья повторные несогласованные акции в поддержку господина Навального с сопоставимым числом участников и задержанных отмечены не были. Количество прибывших бойцов Росгвардии, как правило, заметно превышало число сторонников оппозиционера.

Сергей Толмачев, Андрей Цветков