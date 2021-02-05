«Траст» сливает нефть

Как выяснил “Ъ”, «Траст» хочет в марте продать право требования долга к основному активу нефтекомпании Ruspetro ОАО «Инга» через аукцион. «Инге» принадлежит две лицензии на участки с запасами 113 млн тонн. Лот выставляется за 7,4 млрд руб.— 30% от суммы долга. Покупатель получит контроль над процедурой банкротства «Инги». Эксперты считают сумму продажи завышенной, не исключая при этом, что права требования у «Траста» могут выкупить сами акционеры Ruspetro.

«Траст» намерен продать на аукционе право требования долга к признанному банкротом ОАО «Инга», которое является основным активом частной нефтекомпании Ruspetro, сообщается на сайте Российского аукционного дома. Начальная цена продажи составляет 7,4 млрд руб. (шаг аукциона — 370 млн руб.) и предполагает 70-процентный дисконт к сумме уступаемого долга (24 млрд руб.). Задолженность «Инги» обеспечена ее активами, также по выдаваемым ей кредитам в 2014–2015 годах поручителями выступали другие компании Ruspetro — «Транс-Ойл» и «Руспетро» (управляющая компания). Для участия в аукционе, который пройдет 12 марта, необходимо перечислить задаток в размере 740 млн руб.

«Инга» — основной актив Ruspetro, владеет лицензиями на Поттымско-Ингинский и Восточно-Ингинский участки в ХМАО с трудноизвлекаемыми запасами. По данным “Ъ”, их извлекаемые запасы — 113 млн тонн нефти. Промышленная добыча так и не началась. Акционеры Ruspetro по состоянию на март 2019 года — Limolines Transport Ltd (25,16%; ее связывали с Андреем Лихачевым), Александр Чистяков (15,7%), «Открытие Холдинг» и его структура Otkritie Investments Cyprus (33,87%), Makayla Investments BVI (9,9%) Андрея Раппопорта.

Покупатель прав получит контроль над процедурой банкротства и сможет единолично принимать решения о дальнейшей судьбе должника, отмечает адвокат АБ «Андрей Городисский и партнеры» Дмитрий Якушев, фактически это означает контроль над должником и его активами, если они у него имеются. По его словам, продажа прав требования позволяет банку списать с баланса такой «проблемный» долг, а также вернуть часть утраченных денежных средств. Проведение конкурсного производства, поиск активов, оспаривание сделок для возврата активов занимают длительное время, поэтому выгоднее уступить права требования компании, которая не связана с банковской деятельностью и будет непосредственно заниматься проведением процедуры банкротства, считает господин Якушев.

В прошлом году по заявлению «Траста» «Инга» была признана банкротом, в ее отношении было введено конкурсное производство на полгода. «Траст» подал иск о банкротстве структур Ruspetro, после того как в конце 2019 года они допустили дефолт по кредитам. В «Трасте» лишь напомнили “Ъ”, что «компания находится под конкурсным управлением», отказавшись комментировать подробности аукциона. Связаться с акционерами Ruspetro не удалось.

Теоретически заинтересоваться активами Ruspetro могли бы «Роснефть» и «Газпром нефть», у которых есть активы неподалеку. ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» также представлены в регионе. По мнению Карена Дашьяна из Advance Capital, «Трасту» затруднительно будет продать права требования к «Инге» за 7,4 млрд руб. По его оценке, крупные нефтекомпании едва ли оценят Ruspetro дороже 5 млрд руб. Наиболее вероятный вариант — выкуп права требования долга самими акционерами Ruspetro, считает он, напоминая, что сторонний инвестор, которому перейдут права по долгу, может потребовать субсидиарной ответственности для бенефициаров нефтекомпании. Дмитрий Якушев согласен, что кредиторы могут попытаться привлечь к субсидиарной ответственности как саму Ruspetro, так и ее акционеров. Однако, отмечает юрист, кредиторам придется доказывать, что именно действия компании или акционеров стали причиной банкротства должника.

Дмитрий Козлов, Ольга Шерункова