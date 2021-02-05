АО «Нижегородский водоканал» в арбитражном суде обжалует прокурорское представление о завышенной плате за стоки предприятий общепита, химчисток и прочих заведений. Коммунальный монополист использует новые федеральные правила водоотведения, выставляя кратно выросшие счета за превышение норматива загрязняющих веществ компаниям, чей суточный объем сбросов в канализацию меньше 30 куб. м. Избежать высокой платы потребители могут лишь проведя за свой счет экспертизу, чтобы доказать, что превышения норматива у них нет.





Нижегородский водоканал в суде доказывает законность кратного увеличения платы за сточные воды нижегородских ресторанов и предприятий малого бизнеса. Радикальные поправки к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2020 года утвердило правительство РФ. Тем абонентам, чей суточный объем стоков не превышает 30 куб. м, плата за превышение нормативов состава сточных вод рассчитывается по единой формуле «коэффициент умножить на тариф на водоотведение и умножить на объем отведенных сточных вод».

Осенью прошлого года предприятия общепита, с трудом пережившие карантинные ограничения по коронавирусу, начали массово жаловаться по этому поводу нижегородскому бизнес-омбудсмену Павлу Солодкому. По данным владельцев кафе, ежемесячные платежи за водоотведение выросли с 1,5–2 тыс. руб. порой до 20–30 тыс. руб. Проведя проверку по этим жалобам, прокуратура Нижнего Новгорода решила, что практика начислений водоканала неправомерна. Надзорное ведомство указало, что плата может взиматься только по итогам анализа сточных вод потребителя, если в них превышена концентрация вредных веществ и подтверждено негативное влияние на централизованную систему канализации и окружающую среду. Нижегородский водоканал начислял плату небольшим потребителям с объемами стоков до 30 куб. м в сутки без какого-либо отбора проб. Ведомство потребовало от водоканала прекратить практику необоснованных начислений.

АО «Нижегородский водоканал» в начале года обратилось в суд, рассчитывая признать недействительным представление прокурора. На заседании в среду представители Нижегородского водоканала доказывали, что вправе начислять плату за негативное воздействие на систему водоотведения и за сброс загрязняющих веществ без анализа стоков. По их словам, в обновленных Правилах лишь закреплена возможность абонента подать декларацию о соответствии состава стоков нормативам, и в этом случае водоканал не обязан заниматься лабораторными исследованиями. Если предприниматели не желают декларировать соответствие своих стоков, им правомерно начисляется плата по среднесуточному нормативу, считают истцы. Поэтому для пересчета платы предприниматели должны сами привлечь аккредитованную лабораторию и заказать исследование проб. Кроме того, по закону водоканал не обязан доказывать и тот факт, что загрязняющие вещества наносят конкретный вред центральной системе водоотведения. «Сброс загрязнений есть в любом случае, и ресурсоснабжающая организация не обязана доказывать обратное, поэтому никакого злоупотребления с нашей стороны нет. Свежая арбитражная практика показывает, что суды отказывают в перерасчете платы, мотивируя это тем, что все формулы расчетов применяются вне зависимости от результатов проб», — сообщили представители Нижегородского водоканала. Они считают, что логика прокуратуры об отборе и анализе проб перед начислением платы противоречит формулам ее начисления. Действующий упрощенный порядок расчета платы выгоднее многим небольшим абонентам, поскольку анализы могут показать превышение норм загрязняющих веществ, считают в водоканале. «Гипотетически возможна ситуация, когда отбор проб ведет к увеличению платы по сравнению с упрощенным порядком, если стоки значительно загрязнены», — предположили юристы предприятия.

Целью новых Правил заявлена компенсация экологического ущерба, возникающего из-за сброса загрязняющих веществ в канализацию, рассчитанную на очистку лишь хозяйственно-бытовых стоков. Их неполная очистка на очистных сооружениях вредит экологии рек, а плата предусмотрена на минимизацию этого вреда. Собираемую с предпринимателей плату водоканал обещает направить на модернизацию очистных сооружений, ремонт и реконструкцию канализационных сетей. Прокуратура указала, что предпринимателям не объяснили, на что именно пойдут деньги.

Представитель прокуратуры в суде заметил, что постановление правительства об утверждении Правил «построено казуистично» и его применение выглядит спорно, при том что выставляемая предпринимателям плата должна быть обоснованной. Однако плата за нарушение состава стоков может идти как на модернизацию систем водоканала, так и в федеральный бюджет на другие экологические мероприятия. Все равно это будет истолковано как компенсация вреда. «Получается, “маленьких” абонентов государство освободило от деклараций по качеству стоков, но при этом наложило дополнительные обязанности. В итоге плата в Нижегородской области возросла в десять раз, а абонент вынужден сам доказывать, что в его стоках загрязнения нет», — отметили специалисты ведомств и попросили суд признать их требования законными, отказав водоканалу в иске.

Судебный процесс, затрагивающий интересы кафе, парикмахерских, химчисток, автомоек и целого ряда производств, продолжится 17 февраля.

Юрист Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев напомнил, что в декабре 2020 года Верховный суд РФ подтвердил законность поправок к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения и указал, что нет нормативного акта большей юридической силы, определяющего иные условия при расчете платы за негативное воздействие на центральную систему водоотведения. «Вместе с тем Верховный суд отметил, что приведенный в пункте 123(4) Правил расчет платы производится в исключительных случаях. Антимонопольная служба ранее высказывала позицию о том, что новая редакция Правил обязывает организацию водопроводно-канализационного хозяйства выяснять, содержат ли стоки абонента загрязняющие вещества, превышающие допустимые значения. При этом также отмечается право абонента самому представить результаты лабораторных анализов: в этом случае коммунальное предприятие должно будет прекратить предъявление такой платы», — добавил господин Дмитриев.

Роман Рыскаль