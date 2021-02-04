РЖД начали продажу билетов на поезда до Минска

На сайте РЖД появилась возможность купить билет на поезд из Минска в Москву и обратно. Вчера, 4 февраля, пресс-служба правительства России сообщила о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией с 8 февраля.

К покупке доступны билеты на поезд Минск—Москва, отбывающий в 22:10 8 февраля, а также на поезд Москва—Минск, который отправится в 22:13 9 февраля.

Напомним, решение о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией было принято с учетом мнения оперштаба по ситуации с коронавирусом. В России за последние сутки выявили 16 714 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 3 917 918. В Белоруссии за сутки выявили 1708 новых случаев, всего с начала пандемии — 253 413.