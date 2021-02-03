Россия 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией, сообщила пресс-служба правительства. Поезда начнут ходить 8 февраля. Соответствующие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поезда будут снова ходить по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске. Также будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск — с трех до пяти в неделю.

Россия с 15 февраля также возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

Решение было принято с учетом мнения оперштаба по ситуации с коронавирусом. В России за последние сутки зарегистрировали 16 474 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 3 901 204. В Белоруссии за сутки выявили 1711 новых случаев, всего с начала пандемии — 251 705.