В России за сутки выявили 16 714 заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 16 714 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 16 474 заболевших (+1,46%). Общее число заразившихся достигло 3 917 918.
Больше всего новых случаев в регионах:
- Москва — 2095 (937 450),
- Санкт-Петербург — 1571 (340 929),
- Московская область — 831 (196 467),
- Нижегородская область — 471 (86 311),
- Воронежская область — 371 (59 703).
Умерли за последние сутки 521 человек (накануне — 526; -0,95%), всего за время пандемии — 75 205. Выздоровели 24 546 человека, всего — 3 389 913.
В стране 18 января началась масштабная вакцинация от COVID-19. Из подготовленного Компанией развития общественных связей «Национального индекса тревожностей» следует, что начало прививочной кампании и слухи о переходе на постоянное дистанционное обучение больше всего тревожили россиян в четвертом квартале 2020 года.
Новость дополняется.
Подробности — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».