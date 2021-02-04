В России за сутки выявили 16 714 заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 16 714 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 16 474 заболевших (+1,46%). Общее число заразившихся достигло 3 917 918.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 2095 (937 450),

Санкт-Петербург — 1571 (340 929),

Московская область — 831 (196 467),

Нижегородская область — 471 (86 311),

Воронежская область — 371 (59 703).

Умерли за последние сутки 521 человек (накануне — 526; -0,95%), всего за время пандемии — 75 205. Выздоровели 24 546 человека, всего — 3 389 913.

В стране 18 января началась масштабная вакцинация от COVID-19. Из подготовленного Компанией развития общественных связей «Национального индекса тревожностей» следует, что начало прививочной кампании и слухи о переходе на постоянное дистанционное обучение больше всего тревожили россиян в четвертом квартале 2020 года.

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Подробности — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».