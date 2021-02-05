Репост потянул на статью

Белоярский районный суд (Свердловская область) оштрафовал жителя поселка Уральский Кирилла Серебренникова за организацию несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 31 января. Поводом стал его пост во «ВКонтакте», скопированный из twitter-аккаунта бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в котором тот призывал выходить на протестные акции по всей стране. При этом в самом посте не были указаны ни место, ни время проведения шествия. Господин Ройзман заявил, что готов помочь молодому человеку собрать необходимую сумму для оплаты штрафа. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила о недопустимости наказаний за репосты.



Суд оштрафовал Кирилла Серебренникова на 30 тыс. руб. по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Как рассказал “Ъ-Урал” его адвокат Роман Качанов, господин Серебренников был задержан 30 января, его отвезли в изолятор ЗАТО Новоуральск, находящийся в 110 км от места жительства. 1 февраля его доставили в Белоярский суд, однако заседание не состоялось, так как в протоколе содержался ряд грубых ошибок, и Кирилла Серебренникова отпустили домой. 3 февраля суд признал его виновным, несмотря на то, что в твите, который стал поводом для возбуждения дела, не содержалось информации о месте и времени проведения шествия.

Адвокат отметил, что делом занимались сотрудники ФСБ, следящие за постами господина Серебренникова в социальных сетях. «Я не понимаю, почему этим занимается ФСБ, это вообще не их компетенция. Мне неясно, почему его обвинили в организации акции в Екатеринбурге, когда он живет в небольшом поселке. Но я рад, что его хотя бы не арестовали»,— добавил господин Качанов. Он отметил, что решение суда первой инстанции будет обжаловано в Свердловском областном суде.

Евгений Ройзман в момент подготовки публикации был недоступен для комментария. Ранее он заявил Znak.com , что готов помочь Кириллу Серебренникову собрать необходимую для оплату штрафа сумму, если тот обратится к нему. «Абсурдная дикая ситуация»,— прокомментировал господин Ройзман решение суда.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила “Ъ-Урал”, что категорически против наказаний за репосты, однако осуждает призывы участвовать в несанкционированных акциях.

Политолог Александр Пирогов считает, что возбуждение подобных дел после прошедших протестных акций по всей стране вполне закономерно, так как власть старается обезопасить себя от дальнейшей эскалации протеста. «Сейчас создается массовый фон неотвратимости наказания для рядовых граждан. Безусловно, оппозиционные настроения репрессии не снизят, но сократят массовость протестов»,— заявил политолог в разговоре с “Ъ-Урал”.

Он отметил, что власти не стали наказывать за призывы самого Евгения Ройзмана, опасаясь усиления протеста на фоне «репрессивных действий по отношении к лидерам мнений». «Репрессивные действия к таким личностям провоцируют лишь рост интереса к ним. Сейчас за последние недели по всей стране задержали не меньше 10 тыс. человек, часть из которых, по мнению властей, получила справедливое наказание. Но никто из них не является каким-то ярким лидером. Если бы задержали или арестовали Ройзмана, реакция была бы совершенно иная, в разы сильнее, чем она есть на 10 тыс. задержанных сейчас»,— подчеркнул господин Пирогов.

По аналогичному делу на 25 суток был арестован главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Судья Тверского райсуда Москвы Александр Меркулов признал господина Смирнова виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП). Поводом для административного преследования Сергея Смирнова стал ретвит интернет-мема о внешнем сходстве главного редактора «Медиазоны» с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным (Сидом). На иллюстрации был изображен музыкант и указано время акции. В полицейском протоколе сообщалось, что таким образом Сергей Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».

Российские медиа объявили об акции солидарности в защиту Сергея Смирнова. «Коммерсантъ», РБК, The Bell, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь» и другие СМИ осудили его арест.

Илья Смирнов