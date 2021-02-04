«Так страна окончательно лишится интеллектуальной элиты»

Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток. МВД и суд увидели в его действиях призывы к несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Он пострадал за репост чужой шутки о себе, причем сам в митинге не участвовал. Журналистское сообщество в большинстве своем считает произошедшее фактом давления на независимые СМИ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с оценками коллег.

В России едва ли не впервые посажен за решетку главный редактор официального СМИ, речь идет о руководителе издания «Медиазона» Сергее Смирнове. За что он наказан? За ретвит или репост чужой шутки — перепостил коллаж, который повествовал о его внешнем сходстве с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Последний изображен с подписью «за Навального», и рядом цифры, которые совпадают с датой и временем несогласованной акции в центре Москвы.

По месту регистрации Сергея Смирнова произведен обыск, изъят жесткий диск и несколько книг. Его самого задержали во время прогулки с маленьким сыном, после длительных допросов отпустили. Но вот суд и приговор 25 суток административного ареста. Формулировка звучит так: в связи с повторным нарушением правил проведения акций. В июле прошлого года его штрафовали за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара — это тоже была известная история. Тоже, кстати, журналисту и муниципальному депутату дали 15 суток за одиночный пикет.

Справедливости ради стоит сказать, что да, в ретвите можно разглядеть призыв выходить на митинг, особенно при большом желании. Тем не менее, фабула обвинение звучит так: Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия». Каким образом он все это организовывал и координировал, суд разбираться не стал, вняв лишь аргументам полицейского рапорта. Хотя правосудие для того и существует, чтобы внимать разным доводам.

В итоге сообщество в абсолютном своем большинстве видит в происходящем попытку властей запугать одного из ярких журналистов и медиаменеджеров, а за ним и всю остальную пишущую и снимающую братию.

В этом есть параллели с делом Ивана Голунова, которому, как известно, подбросили наркотики. Со всем этим приходится согласиться и коллегу поддержать.

Но и это еще не все. Арест на 12 суток отбывает больной диабетом доцент кафедры МГИМО Александр Изяславович Тэвдой-Бурмули. Известный преподаватель и эксперт по Европе был замечен на протестной акции. Задержан не менее уважаемый и образованный историк и журналист, к тому же член СПЧ Николай Карлович Сванидзе. Его, правда, быстро отпустили. Хотя кадры препровождения в автозак опасного гражданина в сопровождении закованных в латы силовиков облетели социальные сети. И, наконец, победителя городского конкурса «Учитель года» Александра Рябчука уволили сразу из двух школ после участия в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Сначала вызвали к начальству и потребовали отречься от убеждений, он отказался и лишился работы. К слову, победители этого самого конкурса только что встречались с президентом.

Закон суров, не приемлет снисхождений. Видимо, ситуация в стране сложная. Разболтались работники умственного труда. Иначе как это еще можно объяснить? Непонятно, правда, в чем эта сложность заключается. Вроде бы власть никаких осложнений для политической и другой стабильности не видит. По крайней мере, это следует из официальных заявлений. Все это таит в себе некоторую опасность — так ведь страна окончательно лишится интеллектуальной элиты. Иные в СИЗО или в тюрьме, остальные уедут. А кто останется? Силовики. Или же предполагается воспитать нового человека? Вопрос только, кто этим будет заниматься.