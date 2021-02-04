В Ростове уволившийся из-за участия в шествии 23 января учитель арестован на пять суток

Кировский районный суд Ростова назначил Александру Рябчуку, учителю истории и обществознания, пять суток ареста по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник “Ъ-Юг”, сегодня в квартире, где в последнее время проживал господин Рябчук, состоялся обыск, после чего учитель отправился в суд. В ГУ МВД России по Ростовской области не смогли оперативно подтвердить информацию.

Отметим, что накануне обыска и суда, Александр Рябчук провел прямой эфир в своем Instagram-профиле, в котором рассказал, что к нему пришли сотрудники полиции. Он просил их предъявить повестку, однако правоохранители сообщили, что с собой у них только материалы проверки. Господин Рябчук не открыл дверь, а сегодня перестал выходить на связь. Вечером, 4 февраля, стало известно об аресте.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, учитель истории и обществознания Александру Рябчук уволился по собственному желанию из ростовского лицея № 11 и одной из городских частных школ после участия в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. По словам господина Рябчука, руководства школ сообщили ему, что он сохранит работу, если удалит все материалы и перестанет высказываться о политике. Также учитель сообщал, что 3 февраля с обыском к его бывшей жене пришли сотрудники ОМОНа.

Подробнее об истории Александра Рябчука в материале “Ъ”: «Учителю года» преподали урок граждановедения.

Наталья Шинкарева