Продажи алмазов De Beers выросли в январе на 18%

Крупнейший в мире производитель алмазов компания De Beers в январе продала необработанные алмазы на сумму $650 млн, что на 18% больше, чем в январе 2020 года, и на 44% больше, чем в последний, декабрьский, торговый цикл прошлого года. За год De Beers проводит десять продаж алмазов, так называемых торговых циклов, каждый из которых длится обычно 5–7 дней. Последний торговый цикл продолжался с 18 по 22 января, именно его предварительные результаты De Beers опубликовала в среду.

В прошлом году продажи алмазов компанией упали на треть в сравнении с 2019 годом и в целом до десятилетнего минимума, составив $2,7 млрд. Притом уже к концу прошлого года продажи алмазов, особенно сильно снизившиеся весной 2020 года в период первой волны пандемии, начали расти.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, в январский торговый цикл De Beers повысила цены на алмазы размером более одного карата на 5% — это самое значительное повышение цен за последние несколько лет. По словам генерального директора De Beers Брюса Кливера, продажам алмазов должны также помочь приближающийся Новый год по лунному календарю, отмечаемый в Китае, и День святого Валентина, хотя риски, связанные с локдаунами и другими ограничениями, сохраняются.

Яна Рождественская