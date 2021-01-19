Bloomberg: De Beers повысила цены на алмазы на 5%

Крупнейший в мире производитель алмазов компания De Beers повысила цены на алмазы размером более одного карата на 5%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это самое значительное повышение цен за последние несколько лет.

В 2020 году продажи алмазов компанией упали до десятилетнего минимума: De Beers продала алмазы на $2,7 млрд, что на треть меньше, чем в 2019 году. Однако уже во втором полугодии началось восстановление отрасли: продажи в разных странах в предпраздничный период оказались хорошими, в декабре De Beers продала алмазы на $440 млн, что превысило результаты декабря 2019 года.

Компания не публиковала данных о повышении цен и никак не прокомментировала информацию Bloomberg.

Яна Рождественская