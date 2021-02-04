В Хабаровске на фоне топливного кризиса активизировались спекулянты

Несмотря на возобновление производства бензина Хабаровским НПЗ (принадлежит ННК), ситуация на заправках кардинально не улучшилась. Очереди сегодня, 4 февраля, сократились, но все еще насчитывают по 20–40 машин. Дефицит бензина привел к появлению частных объявлений о продаже бензина по цене вдвое дороже — до 100 руб. за литр.

Ранее “Ъ” сообщал, что первые проблемы с нехваткой бензина Аи-92 и Аи-95 после остановки производства на НПЗ в Хабаровске начались еще 26 января на восьми АЗС, принадлежащих ННК. На следующий день на заправках города образовались километровые очереди. С учетом возникшего ажиотажного спроса и неожиданно ударивших морозов суточное потребление бензина в Хабаровске выросло в полтора раза — с 500 до 750 тонн. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку действий должностных лиц и коммерсантов.

Сегодня руководство ХНПЗ подтвердило возобновление производства. Ночью «ННК—Хабаровскнефтепродукт» (сбытовая структура) было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. На подходе еще 2,2 тыс. тонн.

Подробнее о дефиците топлива — в публикации “Ъ” «Дальний Восток заправит прокуратура».

Эрнест Филипповский, Хабаровск