Дальний Восток заправит прокуратура

Дефицит бензина на Дальнем Востоке в связи с техническими проблемами на Хабаровском НПЗ Эдуарда Худайнатова заставил вмешаться краевую прокуратуру. Уже неделю на заправках региона не хватает бензина, а цены выросли в отдельных случаях на 1,5 руб. за литр. Хотя правительство организовало доставку в регион топлива из Росрезерва, а сам НПЗ должен был возобновить производство бензина 3 февраля, пока ситуация существенно не улучшилась.

Прокуратура Хабаровского края 3 февраля начала проверку из-за дефицита бензина в регионе и обещает «дать оценку» действиям органов власти и руководства местного НПЗ, сообщили в ведомстве. Главной причиной возникновения дефицита бензина стала авария компрессорного оборудования на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК Эдуарда Худайнатова), в результате 18 января на НПЗ была остановлена установка каталитического риформинга, сообщало Минэнерго. При этом местные власти и компания объясняли остановку завода работами по модернизации.

ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке топлива в ДФО, ее доля в ряде регионах округа приближается к 45%. Сеть АЗС «ННК—Хабаровскнефтепродукт», состоящая из 207 заправок, работает в шести дальневосточных регионах.

Первые проблемы с нехваткой топлива в Хабаровске начались еще 26 января на восьми АЗС, принадлежащих ННК. На следующий день на заправках города образовались километровые очереди. С учетом возникшего ажиотажного спроса и неожиданно ударивших морозов суточное потребление бензина в Хабаровске выросло в полтора раза — с 500 до 750 тонн. Были задействованы запасы топлива из Росрезерва, которые 3 февраля прибыли в Хабаровск, а также поставки с других заводов (38,6 тыс. тонн, по данным Минэнерго). Выпуск топлива из Росрезерва случается редко, как правило, в случае аварий. Как отмечает руководящий юрист Eversheds Sutherland Ольга Чиркова, задействование Росрезерва по общему правилу происходит на возмездной и возвратной основе, но может осуществляться и безвозмездно в случае, если речь идет о нарушении поставок.

Хабаровский НПЗ планировал возобновить отгрузки бензина 3 февраля.

Тем не менее ситуация остается напряженной: в среду, по наблюдениям корреспондента “Ъ”, очереди на заправках в Хабаровске стояли с раннего утра, причем многие водители занимали ее с четырех часов ночи.

При этом уже к десяти утра бензин Аи-92 и Аи-95 на заправках ННК закончился в свободной продаже. Аналогичная картина наблюдалась и у «Роснефти», и у независимых операторов, которые вели отпуск топлива в основном по корпоративным картам. «В связи с повышенным спросом на автобензины в Хабаровском крае "Роснефть" значительно увеличила розничные поставки топлива»,— заявляли 2 февраля в компании. В Минэнерго РФ тогда же заявили, что держат ситуацию на особом контроле.

«У многих юрлиц заключены договоры с топливными заправщиками, объемы для них зарезервированы,— сообщил “Ъ” глава совета предпринимателей при губернаторе Хабаровского края Андрей Веретенников.— По контрактам, если ННК или "Роснефть" не будут выполнять свои обязательства, то им придется за это платить. Единственно, есть жалобы от предпринимателей в части заправки их личных автомашин, особенно много было на выходных. Сейчас уже проще».

Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков сообщил “Ъ”, что из-за сокращения производства топлива оптовые цены на бензин на Комсомольском и Ангарском НПЗ «Роснефти» выросли на 20% и необходимо увеличить отгрузки.

Так, например, стоимость Аи-92 и Аи-95 на бирже СПбМТСБ на базисе Хабаровск увеличилась на 19% и 25% с начала декабря, до 61 тыс. и 65 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом, отмечает Владимир Чирсков, цены на АЗС почти не растут и им приходится закупать товар себе в убыток. Гендиректор ООО «Октан» (владеет АЗС в Приморье) Максим Дуч отмечает, что ННК и «Роснефть» не поднимают цены на своих заправках, что в условиях роста оптовых цен обрекает независимые АЗС на убытки в 4 руб. с литра. По данным Хабаровского УФАС, цены на бензин на заправках «Роснефти» в январе выросли на 30 коп. на литр, а на некоторых независимых АЗС — на 1,5–3 руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Алексей Чернышев, Владивосток; Дмитрий Козлов