Средний размер микрозайма вырос в Нижегородской области на 5,3% за год

В Нижегородской области средний размер микрозайма вырос в Нижегородской области до 8,4 тыс. руб. в декабре 2020 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 5,3% выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В России в целом средний размер микрозайма вырос до 8,54 тыс. руб. (+2,6%). Наибольший средний размер «займа до зарплаты» зафиксирован в Москве (11,15 тыс. руб.), Белгородской области (10,74 тыс. руб.) и Ростовской области (9,78 тыс. руб.). Заметнее всего средняя сумма займа выросла в Белгородской области (+39,6%), Красноярском (+21,5%, до 8,59 тыс. руб.) и Приморском (+18,2%, до 7,9 тыс. руб.) краях.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области количество выданных нижегородцам микрозаймов в 2020 году сократилось на 4,5%.

Анастасия Еремина