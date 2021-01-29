Количество выданных нижегородцам микрозаймов сократилось на 4,5% за год

В Нижегородской области выдали более 398,7 тыс. микрозаймов в 2020 году, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 4,5% меньше по сравнению с уровнем предыдущего года.

Всего в России за год было выдано 18,78 млн микрокредитов, что на 0,9% меньше по сравнению уровнем 2019 года. Заметнее всего выдача микрозаймов выросла в Московской области (+14,7% до 801,2 тыс. шт), Москве (+12,8% до 901 тыс. шт) и Приморском крае (+11,7% до 256,9 тыс. шт). Спад зафиксировали в Архангельской (-20,3% до 299,7 тыс. шт), Белгородской (-17,4% до 276,5 тыс. шт) и Вологодской (-14,9% до 237,4 тыс. шт) областях.

Выдача займов «до зарплаты» полностью восстановилась после сокращения с начала пандемии весной 2020 года, отмечают в НБКИ. «Осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Однако стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования – потребкредитах и кредитных картах»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина