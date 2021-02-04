Производственное предприятие из г.Таганрог ООО «СИДЖАР» существует более 6 лет. Компания занимается изготовлением уличного спортивного оборудования (тренажеры силовые, простые, двойные), спортивных комплексов, воркаутов ипараворкаутов (комплексы для людей с ограниченными возможностями), детских и спортивных площадок. Бизнес выстроен таким образом, что заказ можно оформить под любые индивидуальные запросы, увидеть его перед изготовлением в 3D-макете, окрасить под любые пожелания клиента и организовать доставку в любой город России.

Несмотря на то, что компания работает по частичной предоплате, время от времени ей требуются заемные средства, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Так, с целью приобретения материалов для изготовления продукции на реализацию, компания обратилась за займом в АНО МФК «РРАПП». Агентство предоставляет займы производителям на льготных условиях - под 4,25% годовых с отсрочкой платежа по основному долгу на 8 мес. Однако, чтобы получить требуемую сумму, компании не хватило собственного залога. На выручку пришел Гарантийный фонд Ростовской области.

Фото: ООО «СИДЖАР»

- Мы всегда рады поддержать отечественного производителя. Только за 2020 год фонд помог получить заемное финансирование предприятиям, осуществляющим производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, в общем объеме 1,67млрд.руб. В целом фонд вошел в первую пятерку региональных гарантийных организаций страны по объему выданных поручительств, - сообщил Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО». – ООО «Сиджар» выполняет, по сути, социальные проекты, обеспечивая спортивными и детскими площадками населенные пункты. Сейчас, как никогда, важно, чтобы люди занимались своим здоровьем, поддерживали спортивную форму, выбирали активные формы досуга. Мы посчитали этот бизнес весьма перспективным, поэтому фонд поручился в размере 70% от суммы займа.

Напомним, что субъекты предпринимательской деятельности, включая самозанятых граждан, могут пользоваться финансовой и гарантийной поддержкой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта предпринимателям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предоставляются субсидии из федерального и регионального бюджетов для того, чтобы отечественный бизнес мог развиваться и поддерживать свою конкурентоспособность.

Подробнее об услугах фонда на сайте https://dongarant.ru/ , консультации можно получить по тел. +7 (863) 280-04-06, и телефону горячей линии центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 8-804-333-32-31.