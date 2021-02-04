В России утвердили стандартный образец штамма коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19), сообщила пресс-служба Минздрава. Это поможет в диагностике и исследовании эффективности лекарств для лечения вируса. Образец уже утвердил Росстандарт, а Государственная служба стандартных справочных данных внесла его в свою базу.

«Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19, а также работы по отслеживанию присутствия коронавируса SARS-CoV-2 в окружающей среде»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Руководитель лаборатории биоинформационных технологий Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина пояснила, что наличие эталона позволит привести к «одному знаменателю» все тест-системы для выявления коронавируса по его РНК.

Глава референс-центра по коронавирусной инфекции Центра Гамалеи Владимир Гущин добавил, что тесты для выявления вируса были созданы в России «в считанные недели после получения информации по геному коронавируса», но вопрос повышения их точности всегда актуален.

В конце 2020 года россиян больше всего тревожили слухи о переходе на постоянную удаленную работу и начало масштабной вакцинации от коронавируса, следует из Национального индекса тревожностей, подготовленного Компанией развития общественных связей. Также россияне боялись возможных последствий перенесенного коронавируса, введения нового карантина, дефицита лекарств, возможной отмены новогодних праздников, перехода на постоянное дистанционное обучение.

Подробности — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».