Санкции США снимутся на своих условиях

США допустили отмену санкций против «Северного потока-2». Джо Байден и Ангела Меркель уже обсудили по телефону судьбу проекта. Разговор американского лидера и германского канцлера состоялся еще на прошлой неделе, о чем сообщал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Но он умолчал, что в телефонной беседе Меркель и Байдена речь шла и о «Северном потоке-2», выяснило немецкое издание Handelsblatt. Что именно они обсуждали, неизвестно. Однако источники издания говорят, что администрация США допустила отмену санкций, если Германия даст Вашингтону определенные гарантии. Что требуют Штаты за смягчение позиции по «Северному потоку-2»? И устроит ли это все стороны? Разбирался Владислав Викторов.

Судя по данным газеты, вопрос отмены санкций против трубопровода во многом будет зависеть от самой Германии. Источники утверждают, что администрация Джо Байдена готова пересмотреть свою позицию, только если Берлин не допустит роста зависимости Европы от российского газа. Для этого Германия должна перераспределить поставки так, чтобы не лишать Украину транзита. А если Киев все-таки потеряет свои позиции, Германия должна просто приостановить прокачку через «Северный поток-2». Это звучит довольно абсурдно, считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович:

«Не могу даже припомнить исторических примеров, когда какая-то страна вводила законодательство, которое обязывало бы коммерческие компании, скажем, прекращать импорт газа по какой-либо инфраструктуре, если где-нибудь, за тридевять земель, происходят какие-то другие события. Может быть, что какой-то вариант будут искать через включение антимонопольных механизмов, ведь и так существует антимонопольное право Европейского союза. Но оно не привязано к тому, что через какую-то другую страну, которая не входит в ЕС, снижается транзит».

Еще одно условие, которое должно сохранить транзит газа через Украину, — это развитие внутри страны газовой инфраструктуры для транспортировки водорода. Делать это тоже предполагается за счет Германии. Во всяком случае, Берлин мог бы подумать о том, как помочь Киеву в этом вопросе. Но это обойдется в немалую сумму, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов: «Если Германия хочет подарить Украине сумму, примерно равную затратам всех участников проекта “Северный поток-2”, порядка €10 млрд, то, конечно, прекрасная идея.

Германия, как крупный покупатель, и без того обладает мощнейшим рычагом влияния на газовую отрасль России, то есть, если вдруг у нее возникают какие-то сомнения относительно поступающего к ним ресурса, они могут отказаться от его покупки».

Так что пока озвученные немецким изданием Handelsblatt условия отмены санкций против «Северного потока-2» больше похожи на попытку США разработать тактику на случай, если уже принятые ограничения будут неэффективны. Ведь, по сути, эти предложения должны регулировать работу газопровода уже после запуска. При этом Германия пока может обходиться и другими трубопроводами, отмечает партнер информационно-консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин: «И без Украины, и без “Северного потока-2” два уже имеющихся маршрута — “Северный поток” и маршрут через Белоруссию и Польшу — дают в 1,5 раза больше российского газа, чем может Германия поглотить из России. То есть “Северный поток-2” вообще не нужен для снабжения Германии газом. Те два маршрута дают 85 млрд кубометров в год, а Германия чуть больше 50 млрд кубометров в год получает из России».

В то же время Берлин неоднократно отмечал, что крайне заинтересован в завершении строительства «Северного потока-2». И именно эта поддержка дает основания полагать, что к концу года газопровод все-таки будет достроен. Однако дальше начнется проблема с запуском трубы, ведь пока действующие санкции сделать это не позволяют.