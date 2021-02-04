Власти Красноярского края отменили часть коронавирусных ограничений

Губернатор Красноярского края Александр Усс разрешил детям до 14 лет посещать торгово-развлекательные центры и фуд-корты без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба правительства региона. Ограничительная мера была введена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в регионе уже снимали часть ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Так, указом от 19 января была разрешена работа концертных залов, театров и кинотеатров, учреждений искусства и культуры.

Помимо этого муниципальным и краевым объектам спорта разрешено возобновить оказание услуг населению, а также посещать спортивные соревнования.

Согласно данным оперташаба края, за время пандемии выявлено 57 346 случая коронавирусной инфекции (+299 за последние сутки), 52 841 человек выздоровели (+252), умерло — 2 415 человек (+25).

Даниил Тарабукин