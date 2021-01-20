20 января, среда
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

В Красноярском крае сняли часть ограничений, введенных из-за COVID-19

Власти Красноярского края смягчили режим ограничений, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу губернатора Александра Усса, в крае разрешена работа концертных залов, театров и кинотеатров, учреждений искусства и культуры (ДК). Впрочем, изменения не коснутся ночных клубов, дискотек и других аналогичных объектов – их работа по прежнему ограничена.

Кроме того, муниципальным и краевым объектам спорта разрешено возобновить оказание услуг населению. Также разрешен допуск зрителей на спортивные соревнования, при этом загрузка залов и арен должна составить не более 50% от числа посадочных мест. Вчера первый замминистра спорта Красноярского края Роман Сотников сообщил, что юниорский чемпионат России по фигурному катанию, который должен состояться в Красноярске с 3 по 5 февраля, пройдет со зрителями.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 18 января в Красноярском крае количество выявленных случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения составило 1818, тогда как на 11 января этот показатель составил 1739,6 случаев.

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя