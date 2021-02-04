Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина

Хабаровский НПЗ (принадлежит ННК Эдуарда Худайнатова) возобновил производство бензина марки АИ-92, сообщило региональное правительство. 3 февраля среднесуточную норму в 500 т доставили на 54 из 84 станций региона. Проблемы с нехваткой топлива начались еще 26 января.

«Согласно производственному графику Хабаровским НПЗ планируется ежесуточная выработка бензинов АИ-92 и АИ-95 по 1000 тонн, что полностью восполнит потребности Хабаровского края»,— сообщил и. о. председателя комитета по развитию ТЭК Хабаровского края Александр Чипизубов, его слова приводит пресс-служба. Утверждается, что с 3 на 4 февраля на нефтебазу «ННК-Хабаровскнефтепродукт» выгружено 400 т бензина со складов Росрезерва. В пути находятся еще 2,2 тыс. т, купленных на НПЗ Сибири.

3 февраля прокуратура Хабаровского края 3 февраля начала проверку из-за дефицита бензина. Она намерена «дать оценку» действиям органов власти и руководства местного НПЗ. Главной причиной возникновения дефицита бензина стала авария компрессорного оборудования на Хабаровском НПЗ

Подробнее о дефиците бензина — в материале “Ъ” «Дальний Восток заправит прокуратура».