Эксперт рассказал о возможных причинах невосприимчивости к коронавирусу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три возможные причины, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом. По его словам, некоторые невосприимчивы к ВИЧ, но при COVID-19 таких людей «гораздо больше».

Невосприимчивость к коронавирусу может быть связана с тем, что человек переболел другим видом коронавируса и у него есть перекрестный иммунитет. Также человек раньше мог встречаться с другим вирусом, который поднял уровень интерферонов. Их высокий уровень снижает восприимчивость к вирусным инфекциям. Третья возможная причина — местный иммунитет, который препятствует проникновению вируса. «Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы — это еще на этапе научной дискуссии»,— сказал господин Вознесенский «РИА Новости».

В России за последние сутки выявили 16 474 заболевших. Общее число заразившихся достигло 3 901 204. Умерли за сутки 526 человек всего за время пандемии — 74 684.

Как россияне отнеслись к вакцинации,— в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».