«ОВД-Инфо»: почти 750 человек получили административные аресты из-за акций с 23 января

Суды 3 февраля назначили административные 96 людям из-за акций в поддержку Алексея Навального, сообщил «ОВД-Инфо». В общей сложности с 23 января такое наказание получили около 750 человек — они проведут под арестом в сумме около 6,3 тыс. дней. Суды также назначили больше 500 штрафов на сумму больше 6 млн руб.

Правозащитный центр отмечает, что это только те случаи, которые ему известны. Однако в этих данных «есть незначительное количество судов над участниками акций, не связанных с преследованием Навального».

Массовые несогласованные акции прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. Демонстранты требуют освободить господина Навального. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны больше 11 тыс. человек.

О последней акции протеста — в материале “Ъ” «Минский вечер в Москве».