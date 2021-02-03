Грузы летали лучше пассажиров Грузовая авиация в 2020 году показала спад лишь на 10,6%

Мировой спрос на авиационные грузоперевозки сократился на 10,6% в 2020 году, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта IATA. Это наихудший спад в отрасли с 1990 года, который оказался более глубоким, чем общее сокращение мировой торговли товарами. В то же время, грузовая авиация переживает кризис значительно лучше, чем пассажирская, где спад пассажиропотока составил почти 70%.

Пандемия коронавируса и последовавшие за ней ограничения на международное пассажирское авиасообщение привели к катастрофическому падению мирового пассажиропотока на 69,7%, следует из данных IATA. На этом фоне показатели грузовой авиаотрасли выглядят не столь критично — перевозки, измеряемые в тонно-километрах, снизились на 10,6%. Все же, это худший показатель с начала отслеживания этого показателя в 1990 году и хуже, чем динамика мировой торговли товарами (сократилась на 6%).

В России, по данным Росавиации, в 2020 году перевозки грузов и почты даже выросли — на 2,3%, до 1,17 тыс. тонн.

Фактором, поддержавшим грузоперевозки даже в период экономического спада, стали срочные заказы на перевозки медикаментов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования в период пандемии. При этом пассажирским авиакомпаниям из-за закрытия границ пришлось приостановить эксплуатацию значительной части своей авиатехники. Это обернулось утратой провозных емкостей, почти половину из которых до пандемии обеспечивали грузовые отсеки пассажирских самолетов.

По данным IATA, дефицит располагаемых мощностей грузовой авиации в 2020 году более чем вдвое превысил сокращение спроса на грузоперевозки и составил 23,3% относительно 2019 года.

При этом коэффициент загрузки грузовых рейсов увеличился на 7,7%. «Грузовые перевозки лучше переносят кризис, чем пассажирский сегмент бизнеса. Для многих авиакомпаний в 2020 году грузоперевозки стали жизненно важным источником дохода, несмотря на снизившийся спрос»,— сказал генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.

В последние 10 лет после мирового кризиса 2008–2009 годов сложилась тенденция перехода от перевозок грузов на специализированных грузовых самолетах к перевозкам на пассажирских судах в грузовых отсеках, пояснил “Ъ” директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий. Вследствие чего многие авиакомпании просто отказались от своих грузовых подразделений, продолжает он. Однако после начала пандемии и резкого спада в авиационном пассажирском сообщении ситуация резко поменялась, что привело к быстрому росту тарифов и дефициту провозных емкостей.

В первые месяцы локдауна расценки на авиационную доставку груза выросли кратно, грузоотправители вставали в очередь, а провозные емкости были на вес золота, вспоминает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Он отметил, что авиаотрасль оперативно ответила на новый вызов за счет доставки грузов в салонах пассажирских самолетов, что позволило несколько снизить острую нехватку провозных емкостей. Тем не менее, пока пассажирское авиасообщение не восстановится, «специализированные грузовые авиакомпании продолжат снимать сливки в силу повышенных объемов перевозок и доходных ставок». В дальнейшем, полагает эксперт, по мере восстановления международного авиасообщения груз постепенно вернется в багажные отделения пассажирских лайнеров.

Пока пассажирское авиасообщение будет восстанавливаться, ситуация на рынке грузоперевозок изменится мало — по-прежнему будет ощущаться дефицит провозных емкостей, считает господин Синицкий.

Евгения Коляда