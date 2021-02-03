Евросоюз призвал российские власти освободить Навального

ЕС призвал власти России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал решение отправить его в колонию политически мотивированым. От имени Евросоюза господин Боррель также потребовал отпустить журналистов и демонстрантов, задержанных на протестных акциях в поддержку оппозиционера.

«ЕС призывает к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также тех граждан и журналистов, которые были задержаны за то, что воспользовались своим правом на мирное собрание и свободу слова»,— говорится в заявлении господина Борреля. Он напомнил, что Европейский суд по правам человека в 2017 году признал приговор Алексея Навального по делу «Ив Роше» произвольным и необоснованным.

Господин Боррель добавил, что ЕС поднимет тему тюремного заключения Алексея Навального на предстоящем заседании и обсудит возможные дальнейшие действия.

Ранее с призывом освободить оппозиционера выступило Управление ООН по правам человека. Вчера, 2 февраля, суд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, политик проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. После оглашения приговора в городах России возобновились протесты в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», на них было задержано более 1,4 тыс. человек. Еще около 10 тыс. задержали на двух протестных акциях ранее.

Что о суде над Алексеем Навальным пишут мировые СМИ — в материале “Ъ” «"Навальный прорыл туннель под культом силача"».