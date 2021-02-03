03 февраля, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Евросоюз призвал российские власти освободить Навального

ЕС призвал власти России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал решение отправить его в колонию политически мотивированым. От имени Евросоюза господин Боррель также потребовал отпустить журналистов и демонстрантов, задержанных на протестных акциях в поддержку оппозиционера.

«ЕС призывает к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также тех граждан и журналистов, которые были задержаны за то, что воспользовались своим правом на мирное собрание и свободу слова»,— говорится в заявлении господина Борреля. Он напомнил, что Европейский суд по правам человека в 2017 году признал приговор Алексея Навального по делу «Ив Роше» произвольным и необоснованным.

Господин Боррель добавил, что ЕС поднимет тему тюремного заключения Алексея Навального на предстоящем заседании и обсудит возможные дальнейшие действия.

Ранее с призывом освободить оппозиционера выступило Управление ООН по правам человека. Вчера, 2 февраля, суд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, политик проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. После оглашения приговора в городах России возобновились протесты в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», на них было задержано более 1,4 тыс. человек. Еще около 10 тыс. задержали на двух протестных акциях ранее.

Что о суде над Алексеем Навальным пишут мировые СМИ — в материале “Ъ” «"Навальный прорыл туннель под культом силача"».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя