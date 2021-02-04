Инвестиции до зарплаты

Как показали итоги 2020 года, вопрос фондирования все еще остро стоит для микрофинансовых организаций. Несмотря на рост интереса крупных МФО к рынку публичного долга, компании продолжают активно привлекать средства физлиц. Объем вложений частных инвесторов в компании сектора в прошлом году вырос на треть, и в 2021 году динамика сохранится. Граждане заинтересованы в альтернативе банковским депозитам, ставки по которым существенно снизились. Для компаний же это возможность диверсифицировать источники фондирования и регулировать объемы привлечения.

Вложения частных инвесторов в компании микрофинансового сектора за минувший год составили 10,5–11 млрд руб., на треть больше, чем годом ранее, оценили в компании IDF Eurasia, одном из крупнейших игроков рынка. По данным ЦБ, за 2019 год сектор привлек 8 млрд руб., за девять месяцев прошлого года — 7,8 млрд руб. В нынешнем году тенденция сохранится, уверены в IDF Eurasia: объем инвестиций в МФО со стороны физлиц может составить 13–14 млрд руб. Кроме того, растет и средний чек: в 2019 году сумма первичных вложений в среднем составляла порядка 2,4 млн руб., по итогам 2020 года — 2,7 млн руб., приводят данные аналитики IDF Eurasia.

По данным председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, доля инвестиций от физлиц, не являющихся учредителями, в совокупном портфеле привлеченных МФК за 2020 год составила 13%. «В четвертом квартале многие игроки наблюдали рост спроса со стороны частных инвесторов на фоне снижения ставок по банковским вкладам и общей стабилизации последствий пандемии»,— отмечает он. Однако инвестиции от физлиц, не являющихся учредителями МФО, по закону могут привлекать только МФК, а это крупнейшие игроки рынка, подчеркивает господин Мехтиев. Небольшим микрокредитным компаниям такой инструмент фондирования не доступен в принципе, для выполнения нормативов и покрытия возможных рисков они могут использовать только средства учредителей.

Сами компании сектора уверены, что инвесторы заинтересованы в альтернативе банковским депозитам, ставки по которым снизились. Для компаний же привлечение средств частных инвесторов — это возможность диверсифицировать источники фондирования и регулировать объемы привлечения. Средняя доходность, которую сейчас предлагают крупнейшие игроки сектора,— 13% годовых, поясняет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. Инвестор может вывести средства у МФО, предупредив всего за два дня, в отличие от других инструментов фондового рынка, отмечает директор по корпоративным финансам ГК «Финбридж» Александр Уваров. Компания же может регулировать объем привлечения этого финансирования, приостанавливая прием средств, указывает он.

Средства физлиц, привлеченные по договорам займа, являются для МФК «Займер» основным притоком инвестиций. Но в марте 2021 года компания планирует разместить облигации, которые со временем должны вытеснить договоры займа с физлицами, говорит ее гендиректор Роман Макаров. Тем не менее приток новых частных инвесторов будет стабильным, уверен он: этот инструмент остался доступным неквалифицированным инвесторам, тогда как облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Но привлечение инвестиций через ценные бумаги остается недоступным многим МФК. По словам гендиректора МФК «МигКредит» Олега Гришина, это дорогой инструмент с точки зрения организации процесса: размещать облигации на сумму 10–50 млн руб. невыгодно, а размещать выпуск на 300–500 млн руб. проблематично для кредитора, так как невозможно быстро утилизировать полученные средства. И главным преимуществом займов со стороны физлиц является как раз возможность плавного наращивания базы, отмечает он.

В условиях низких ставок по банковским депозитам интерес к инвестициям в МФО будет сохраняться, заключает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Однако этот интерес даст значимый приток денег только после стабилизации регуляторной среды, когда станет понятно, кто из МФО сумел приспособиться к новым требованиям и готов к масштабированию своей бизнес-модели, резюмировал он.

Полина Трифонова