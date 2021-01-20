Микрофинансисты идут в публичный долг

Заимствования микрофинансовых компаний на публичном долговом рынке уверенно растут. В 2020 году объем привлечения приблизился к 1,5 млрд руб., превысив на 7% показатель предшествующего года. В новом году ожидается дальнейший рост числа и объемов размещений на фоне сокращения привлечения средств напрямую от инвесторов. Однако этот инструмент доступен преимущественно крупным игрокам, а в связи с планируемыми ограничениями регулятора на продажу сложных финансовых инструментов может сократиться и число потенциальных покупателей таких бумаг.

В 2020 году МФО разместили на бирже три выпуска облигаций на общую сумму 1,45 млрд руб. Это результат на 7% превысил показатель 2019 года и почти в три раза результат 2018 года. И тенденция будет только усиливаться — в ближайший год может состояться размещение трех-четырех игроков, ранее не выпускавших облигации, а также новые выпуски тех, кто уже ранее использовал этот инструмент, оценивает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Объем только анонсированных выпусков от компаний «МигКредит», «Займер», «Онлайн Микрофинанс», ЦФП на этот год оценивается в 1,7 млрд руб.

Несколько лет назад средства физических лиц были чуть ли не единственным источником дополнительного фондирования (помимо средств учредителей) для МФО. Но с 2019 года картина стала меняться, появляются альтернативные пути привлечения средств, говорит господин Мехтиев. «Главная причина — регуляторное давлением и риски, которые несут частные инвестиции для самих компаний (надзорные, связанные с ними операционные, репутационные и др.). Облигации для МФО — более безопасный, предсказуемый и прозрачный инструмент. А проблем с поиском инвесторов на бирже у участников рынка нет: часть клиентов, которые инвестировали в МФК напрямую, перешли на биржу»,— заключает он.

Облигации — более длительные по сроку и масштабные по сумме инвестиций, чем привлечения средств частных лиц, отмечают участники рынка. Объемы выпусков составляют 200–700 млн руб., а срок обращения, как правило, три года. Как пояснил гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин, инструмент интересен компаниям, так как не подвержен риску bank run, когда происходит массовое изъятие вкладов из-за панических настроений инвесторов. Кроме того, выход на рынок корпоративного долга всегда свидетельствует об открытости бизнеса, добавляет он. Как пояснил гендиректор «Займера» Роман Макаров, компании необходимо стабильное и диверсифицированное по инструментарию финансирование, а выход на облигационный рынок позволит привлекать необходимые объемы в короткие сроки. Для МФК рынок облигаций — это возможность кратного увеличения количества инвесторов за счет отсутствия минимального порога инвестирования в 1,5 млн руб., подчеркивает финансовый директор группы компаний Eqvanta Яков Ромашкин.

Однако далеко не каждая компания имеет право заняться размещением. Компания должна иметь статус МФК, как следствие, ее уставный капитал находится на уровне не менее 70 млн руб., напоминает гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. Кроме того, «осложнить процесс размещения облигаций для МФО могут новые законодательные нормы, которые ограничивают возможности для неквалифицированных инвесторов (см. “Ъ” от 11,14 и 18 января)»,— отмечает Олег Гришин. Однако участники рынка рассчитывают выйти на более широкий сегмент инвесторов. «Для этого регулятор должен объяснить, каким рейтингом должны обладать наши ценные бумаги, кто и по каким критериям будет его устанавливать»,— указывает господин Гришин.

Пока доля облигаций в общем объеме фондирования микрофинансовых компаний невелика — 5–30% в зависимости от компании. В общем объеме по рынку ее доля около 7%, приводит данные Юрий Кудряков. Однако в наступившем году он ожидает значительного увеличения этой доли — до 10–15% от общего портфеля. Хотя вложения в МФК принято считать высокорискованными обязательствами, уход крупных игроков довольно редкое явление. По факту за последние несколько лет лишь одна компания из девяти, которые выпускали бумаги, ушла с рынка, добавляет господин Кудряков. «Относительная рискованность МФО в сравнении с некоторыми другими компаниями, присутствующими на рынке облигаций, совершенно не означает, что их облигации не будут пользоваться спросом. Это говорит только о том, что они будут продаваться с определенной премией»,— добавляет управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Впрочем, эта премия заметно снизилась за последний год. Если в 2019 году облигации размещались под 15–16% годовых, то к концу 2020 года ставки по купонам опустились до 12–13% годовых, а по одному из выпусков даже ниже 10% годовых.

Полина Трифонова