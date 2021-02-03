По меньшей мере 150 человек арестовали после акции в поддержку Алексея Навального в Москве, которая прошла 2 февраля. Как сообщили “Ъ FM” в «ОВД-Инфо», еще около 200 задержанных ожидают суда, им также грозят аресты. Всего за 2 февраля в Москве задержали больше 1 тыс. человек. Многим пришлось провести ночь в отделениях полиции, куда не пропускали адвокатов. Правозащитники сообщают, что некоторых задержанных пытали.

В то же время спецприемники остаются переполненными после митингов 31 января, рассказал медиаконсультант «ОВД-Инфо» Константин Фомин: «Уже около 150 человек направлены в спецприемники по решению суда, еще где-то около 200 человек либо сейчас везут в суд, либо они еще, по нашим данным, в полиции, где их в течение 48 часов могут удерживать по арестным статьям. По этим статьям задержаны около пятой части от общего числа, и их могут отправить в спецприемники.

При этом те, у кого арест был назначен после 23 января, если там не очень большие сроки, наверное, должны выпускать.

Но здесь основная-то проблема с теми, кто получил арест по результатам 31-го, потому что их было больше, и у многих из них эти сроки только начались.

Пока всех еще не отпустили, любая следующая акция будет только усугублять ситуацию.

Практически во всех московских отделах и, наверное, в питерских тоже массово был введен план “Крепость”, полиция его применяет сразу по всему городу, чтобы не пускать адвокатов. Передачки они также часто не передают. Люди содержались во многих отделах в очень плохих условиях. Из Питера нам сообщали, что там в подвал отвели людей, они всю ночь на ногах стояли, потому что там негде было сесть или прилечь. Много где держали в автобусах, тоже не кормили. Какие-то условия, напоминающие о Второй мировой войне, когда пленных держали, а тут это вроде как граждане России вышли на мирный протест, ничего страшного не делали».

2 февраля в соцсетях появилось видео арестованных, которые провели в автозаке девять часов без еды, воды и туалета в ожидании своей очереди оформления в спецприемник в деревне Сахарово. Сейчас людей увозят именно туда.

Пока в этом спецприемнике еще остаются места, однако некоторых людей начали доставлять в Электросталь, Люберцы или в Истру. Не исключено, что вскоре МВД придется задействовать спецприемники в других областях, отмечает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников: «Не заполнен еще целиком центр временного содержания иностранных граждан, плюс в условиях нехватки мест возможно распределять людей по изоляторам временного содержания в случае введения специального приказа, у нас их 11 на территории Москвы. Если даже не задействуют изоляторы временного содержания, то есть спецприемники уже в Московской и в Калужской областях. В теории перемещение в близлежащие области возможно и не противоречит закону».

По данным Союза журналистов России, на несанкционированной акции 2 февраля задержали по меньшей мере 17 сотрудников СМИ, которые освещали протесты в центре Москвы.

Одной из задержанных накануне оказалась автор «Важных историй» Екатерина Аренина. Она рассказала “Ъ FM”, что на ней не было жилета с надписью «Пресса», но имелись с собой пресс-карта и редакционное задание. Правда, силовиков это не остановило.

«Мы вместе с девушками оказались зажаты у стены, примерно с 20 людьми в кольце ОМОНа. Потом уже в этом оцеплении мы им говорили, что мы журналистки, я показывала пресс-карты, редакционные задания. Мне сказали, что это неважно совершенно, и что мы можем идти в автозак. Нас не били при задержании, но потом нас привезли в ОВД, они очень долго совещались, куда-то звонили, нас хотели отпустить, вернули даже паспорта. Потом человек, который нами занимался, пошел в какой-то кабинет, раздались слова “ да они задолбали, бегают с этими телефонами”, после чего нас еще два часа не выпускали, но потом все-таки отпустили. На нас ничего не составили, у нас изымали телефоны, при доставлении в ОВД я спросила про протокол изъятия, они сказали: “Да-да, конечно, все будет”. Но я так понимаю, что никому из тех, кто там остался, их не выдали», — рассказала Екатерина Аренина.

Одного из журналистов, освещавших акцию вечером 2 февраля, Федора Худокормова сотрудник Росгвардии ударил дубинкой по голове. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя этот случай, напомнил, что расследованием произошедшего занимается Росгвардия.

Анна Никитина