Спецтехника закатала вирус

Несмотря на пандемию и связанный с ней кризис, российские производители дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники смогли увеличить выпуск в 2020 году на 6%. В свете перспектив 2021 года участников рынка очень беспокоит рост цен на металлопрокат. В «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей) надеются получить дополнительную господдержку за счет средств от повышения утильсбора, который для отдельных видов техники может вырасти в три раза. Однако отношение к этой мере далеко не однозначно: другие игроки, наоборот, говорят о рисках индексации сбора.

В 2020 году российские заводы увеличили производство ДСТ на 6%, до 43,5 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (отражают данные 80% производителей). Продажи на внутреннем рынке выросли на 11%, до 42,5 млрд руб. Данные по динамике производства сходятся с оценкой Минпромторга.

В количественном выражении выросли отгрузки кранов-манипуляторов (на 43%), гусеничных экскаваторов (на 33%), катков (на 23%), бульдозеров (на 7%), автокранов (на 2%). Падение отгрузок зафиксировано в сегментах фронтальных погрузчиков (на 11%), экскаваторов-погрузчиков (на 9%), автогрейдеров (на 9%), мини-погрузчиков (на 6%). Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет результаты «достаточно неплохими», особенно после снижения в первом полугодии. В перспективе, полагает он, можно ожидать дополнительного роста спроса на ДСТ, связанного с восстановлением темпов строительства.

Но у самих производителей прогнозы осторожные. В ассоциации отмечают, что в конце 2020 года металлопрокат для тракторов и комбайнов подорожал на 35–50% (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года), призывая к введению плавающей экспортной пошлины на прокат. В качестве альтернативы возможна компенсация рост цен на металл путем расширения господдержки спроса, а средства привлечь за счет повышения ставок утильсбора. Тогда заводы смогут поднять цены лишь на уровне индекса дефлятора (на 5%), иначе рост составит 10–20%.

Идею поддерживают в ОМГ Дмитрия Стрежнева, где говорят о падении продаж и рынка по выпускаемой номенклатуре. Там называют самым незащищенным сегментом автогрейдеры, где ввозная пошлина составляет лишь 3%, а также обвиняют в демпинге китайских производителей фронтальных погрузчиков.

Минпромторг готов увеличить утильсбор для спецтехники, изменив не базовую ставку, как это делается в автопроме, а ее коэффициенты. Так, сбор может вырасти на 119%, до 1,2 млн руб., для грейдеров и планировщиков мощностью менее 100 л. с., на 71%, до 1,2 млн руб. — мощности от 100 л. с. до 140 л. с. Для асфальтоукладчиков мощностью от 100 л. с. до 220 л. с. утильсбор могут поднять на 324%, до 3 млн руб., на модели мощностью свыше 220 л. с.— на 355%, до 3,7 млн руб. В этом сегменте на российскую продукцию приходится около 4%, следует из данных АЕБ.

Однако индексация негативно скажется на небольших локальных производителях, полагает представитель СРО «Ассоциация "Спецавтопром"», говоря о сегментах автогрейдеров, бульдозеров (утильсбор вырастет в среднем на 154%), колесных перегружателей (в среднем на 311%), дорожных катков (в среднем на 121%) и асфальтоукладчиков. Не у всех них есть соглашения с Минпромторгом на получение промсубсидий в объеме утильсбора из-за отсутствия необходимой конструкторской документации и по другим формальным признакам.

В СРО уточняют, что асфальтоукладчики в РФ выпускает лишь одно предприятие, а катки — два и они не способны полностью удовлетворить потребности. В итоге покупатель будет вынужден приобретать импортную технику и оплачивать в ее стоимости большой утильсбор. Небольшие игроки, имеющие соглашения на промсубсидии, сталкиваются с задержками по возмещению утильсора и вынуждены привлекать для его уплаты кредитные средства. При росте сбора многие отечественные предприятия будут вынуждены сократить или закрыть производства, считают в «Спецавтопроме».

В Минпромторге, напротив, в пояснительной записке к проекту постановления правительства о росте утильсбора сообщали о позитивном влиянии индексации на число рабочих мест, а также загрузку отечественных заводов. По данным «Росспецмаша», сейчас она составляет не более 60%.

Ольга Никитина