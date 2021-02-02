Протестная активность не повлияет на башкирское образование

Депутат Курултая Башкирии Владимир Нагорный, предложивший выгонять студентов из учебных заведений за организацию митингов, отказался от своей инициативы. Господин Нагорный сообщил “Ъ”, что передумал вносить законопроект в республиканский парламент после критики главы республики Радия Хабирова, назвавшего инициативу «бессмысленной и вредной». На прошлой неделе башкирский законотворец предлагал школьников и студентов, делающих посты в соцсетях с информацией о предстоящих акциях оппозиции, считать организаторами несанкционированных митингов и наказывать отчислением.

Депутат Курултая Башкирии от «Патриотов России», бывший руководитель администрации главы республики (2016–2018) Владимир Нагорный сообщил “Ъ”, что откажется от своей инициативы с правками регионального законодательства об образовании. Господин Нагорный предлагал закрепить за учебными заведениями право не принимать абитуриентов и исключать из колледжей и вузов студентов, привлеченных к ответственности за организацию несанкционированных массовых акций.

Свое решение господин Нагорный объяснил тем, что «за три последних дня выслушал много разных мнений, в основном отрицательных, о законопроекте».

«Даже глава республики высказался против такой инициативы,— сказал Владимир Нагорный.— Что ж, нет смысла вносить законопроект на рассмотрение депутатов Госсобрания, поскольку законы вступают в действие после подписания их главой республики, а его мнение известно».

Владимир Нагорный предлагал дополнить двумя статьями закон «Об образовании в Республике Башкортостан». Первой он предлагал зафиксировать, что абитуриенты, привлеченные к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации шествия, митинга, демонстрации, не должны приниматься на обучение в колледжи и вузы. Другой статьей предлагалось зафиксировать право колледжей и вузов исключать студентов, привлеченных к ответственности за аналогичные правонарушения. В законопроекте отмечалось, что санкции распространяются на абитуриентов и студентов, привлеченных к ответственности более двух раз в течение года. Организаторами несогласованных акций, по мнению депутата, нужно считать в том числе школьников и студентов, делающих в соцсетях посты с информацией о предстоящем митинге.

Законопроект раскритиковали фракции системной оппозиции Курултая (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») и обещали голосовать против. С критикой законопроекта выступил также глава Башкирии Радий Хабиров. Он назвал инициативу «излишней», «бессмысленной и вредной» и отметил, что законопроект «конечно, не пройдет», а его автора попросят «завершить этот процесс».

Дарья Кучеренко, Уфа