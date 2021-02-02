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Депутат Курултая Башкирии Владимир Нагорный

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Протестная активность не повлияет на башкирское образование

Депутат Курултая передумал выгонять студентов за организацию митингов

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Депутат Курултая Башкирии Владимир Нагорный, предложивший выгонять студентов из учебных заведений за организацию митингов, отказался от своей инициативы. Господин Нагорный сообщил “Ъ”, что передумал вносить законопроект в республиканский парламент после критики главы республики Радия Хабирова, назвавшего инициативу «бессмысленной и вредной». На прошлой неделе башкирский законотворец предлагал школьников и студентов, делающих посты в соцсетях с информацией о предстоящих акциях оппозиции, считать организаторами несанкционированных митингов и наказывать отчислением.


Депутат Курултая Башкирии от «Патриотов России», бывший руководитель администрации главы республики (2016–2018) Владимир Нагорный сообщил “Ъ”, что откажется от своей инициативы с правками регионального законодательства об образовании. Господин Нагорный предлагал закрепить за учебными заведениями право не принимать абитуриентов и исключать из колледжей и вузов студентов, привлеченных к ответственности за организацию несанкционированных массовых акций.

Свое решение господин Нагорный объяснил тем, что «за три последних дня выслушал много разных мнений, в основном отрицательных, о законопроекте».

«Даже глава республики высказался против такой инициативы,— сказал Владимир Нагорный.— Что ж, нет смысла вносить законопроект на рассмотрение депутатов Госсобрания, поскольку законы вступают в действие после подписания их главой республики, а его мнение известно».



Владимир Нагорный предлагал дополнить двумя статьями закон «Об образовании в Республике Башкортостан». Первой он предлагал зафиксировать, что абитуриенты, привлеченные к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации шествия, митинга, демонстрации, не должны приниматься на обучение в колледжи и вузы. Другой статьей предлагалось зафиксировать право колледжей и вузов исключать студентов, привлеченных к ответственности за аналогичные правонарушения. В законопроекте отмечалось, что санкции распространяются на абитуриентов и студентов, привлеченных к ответственности более двух раз в течение года. Организаторами несогласованных акций, по мнению депутата, нужно считать в том числе школьников и студентов, делающих в соцсетях посты с информацией о предстоящем митинге.

Законопроект раскритиковали фракции системной оппозиции Курултая (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») и обещали голосовать против. С критикой законопроекта выступил также глава Башкирии Радий Хабиров. Он назвал инициативу «излишней», «бессмысленной и вредной» и отметил, что законопроект «конечно, не пройдет», а его автора попросят «завершить этот процесс».

Дарья Кучеренко, Уфа



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