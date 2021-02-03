США приостановили вывод войск из Германии

Администрация президента США Джозефа Байдена приостановила решение о выводе значительной части американских военных из Германии. Предыдущий глава государства Дональд Трамп ранее одобрил вывод из ФРГ 9,5 тыс. военных. Министр обороны США Ллойд Остин анализирует решение экс-президента, сообщил глава Европейского командования ВС страны Тод Уолтерс.

«В конечном итоге он (министр обороны Ллойд Остин.— “Ъ”) вместе с президентом США (Джо Байденом.— “Ъ”) примет решение»,— сказал господин Уолтерс журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, господин Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решения о выводе войск, которое сейчас «заморожено».

Дональд Трамп пообещал сократить численность военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. из-за просрочки платежей ФРГ в НАТО. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен говорил, что США могут изменить планы по выводу войск, если Германия выполнит три условия: остановит завершение строительства «Северного потока-2», выберет для провайдера услуг 5G не китайскую Huawei и ускорит реализацию плана по укреплению своей обороны.

Об инициативе Дональда Трампа вывести войска из ФРГ — в материале журнала «Огонек» «Уйти по-американски».